Vladimir Screciu s-a accidentat în ultima etapă a sezonului regulat în derby-ul cu FC U Craiova, scor 2-1. Revenirea internaționalului român era preconizată mai repede, însă au existat recidive, iar fotbalistul oltenilor . Mihai Rotaru a spus în direct la TV povestea neconvocării lui Screciu la turneul final.

Mihai Rotaru, adevărul despre neconvocarea titularului de la Universitatea Craiova în lotul pentru EURO 2024: „Edi s-a ținut de cuvânt. Doctorul îl pregătise să fie apt”

, iar prezența la EURO 2024 a stat sub semnul întrebării. Mihai Rotaru a anunțat că oltenii au făcut tot posibilul pentru ca Vladimir Screciu să fie în lotul naționalei pentru turneul final din Germania.

„Era apt, dar așa cum Edi a promis că nu ia jucători care nu au jucat toate meciurile și care nu au fost la ultimele acțiuni, s-a ținut de cuvânt și așa este normal.

Ar fi putut să fie, dar fără meciuri în picioare. Asta nu comentez eu (n.r. prezența lui Denis Alibec). Screciu începea cu echipa 100% în momentul în care s-a terminat campionatul. Sigur că nu avea sens să-l trimitem să se antreneze 100% pe câmpuri”, a spus Mihai Rotaru, la .

„Doctorul îl pregătise să fie apt la baraj. Am hotărât să nu riscăm”

Mihai Rotaru a dezvăluit că doctorul Universității Craiova l-a tratat pe Vladimir Screciu în așa fel încât mijlocașul să fie apt de joc pentru barajul cu U Cluj. După ce au aflat că Screciu nu va fi convocat de Edi Iordănescu, oltenii au decis să nu riște.

„Am luat hotărârea să nu, dar acum este în programul echipei, este apt, a făcut vizita medicală. A fost toată lumea în vacanță, au făcut dimineață vizita medicală. În jurul 18 vor avea primul antrenament.

Doctorul îl pregătise ca el să fie apt și să joace câteva minute la baraj, dar știind că nu-l ia Edi am hotărât să nu riscăm. Am avut meciul cu Sepsi, ultimul din campionatul regulat și ulterior am avut meciul de baraj pentru Conference League.

Noi am fi putut să-l pregătim să aibă minute, dar știind că Edi nu-l va convoca, plus că Gâlcă nu a vrut să forțeze și să riște ca un jucător care nu s-a antrenat de două-trei săptămâni, am hotărât să nu forțăm.

„Asta a fost strategia clubului. Vladimir Screciu să fie apt pentru echipa națională”

„Suntem obligați să-i dăm jucători lui Edi. Doctorul echipei naționale și al nostru (n.r. Universității Craiova) ar fi decis în ce măsură s-ar fi putut realiza convocarea. Am hotărât să nu facem operație și să-l trimitem la EURO, asta a fost ideea. Doctorul a organizat totul.

Noi îl pregăteam pentru EURO. În momentul în care Edi Iordănescu l-a anunțat pe Screciu că nu-l va lua pentru că nu a jucat nu am mai forțat. Programul a fost în așa fel încât Vladimir Screciu să fie apt pentru echipa națională, asta a fost strategia clubului. Să nu fiu ipocrit, ar fi avut un grad de risc”, au fost cuvintele lui Mihai Rotaru