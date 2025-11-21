Mihai Rotaru, aluzie la Mirel Rădoi după debutul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Am căutat echilibrul, nu avem nevoie de fluctuații”

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a avut numai cuvinte de laudă după FC Argeș – Universitatea Craiova, 1-2, debutul lui Filipe Coelho. Finanțatorul principal al grupării din Bănie a mărturisit că a avut emoții înaintea acestui meci.

Mihai Rotaru a avut temeri înainte de FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2

. Universitatea Craiova a învins-o pe FC Argeș, 2-1, grație golurilor marcate de Ștefan Baiaram și Monday Etim, în minutele 33 și 43. În timp ce, pentru gazde a înscris Ricardo Matos, în minutul 38.

Meciul de la Mioveni a avut o încărcătură aparte pentru Mihai Rotaru. Omul de afaceri a mărturisit că și-a ca antrenorul portughez să debuteze cu o victorie.

„Încărcătura este mult mai mare, emoțiile sunt mult mai mari, pentru că schimbi întreg habitatul. Și nu știi ce se va întâmpla. Noi veneam după o serie proastă de rezultate. Au fost cele două eșecuri cu Metaloglobus și UTA, era important să oprim această tendință descrescătoare. Ne-a ieșit, a fost o echipă foarte grea. Mie îmi era frică. Îmi doream foarte mult să reușească noua bancă tehnică. Erau cele mai importante cele 3 puncte. În trei etape am căzut pe locul 4”, a declarat Mihai Rotaru la .

Mirel Rădoi, „înțepat” de Mihai Rotaru după debutul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

În partida de la Mioveni a ieșit la rampă Etim. Pe lângă gol, atacantul nigerian a ieșit la rampă prin modul în care și-a depășit cu lejeritate adversarii. Acest lucru a fost observat și de Mihai Rotaru, care a precizat că aceasta abilitate a lui Etim a fost determinantă în aducerea sa la Universitatea Craiova.

De altfel, pe lângă evoluția jucătorilor, patronul echipei din Oltenia l-a „înțepat” pe Mirel Rădoi, fostul său antrenor, când a argumentat pentru a conduce destinul băncii tehnice.

„Am căutat acest echilibru prin venirea lui Coelho, nu avem nevoie de fluctuații. Ne dorim constanță, asta ne trebuie. Ok, nu poți să ai doar zile senine în fotbal, asta e clar, nu se poate așa ceva, din păcate, și atunci trebuie să gestionezi ambele faze ale jocului, și momentele mai bune și altele mai puțin bune.

Asta juca Etim înainte, poziția asta. Era un atacant mobil sau o bandă dreapta. El, în afară de gol și pasa de gol, a mai dat două pase de gol, dar Baiaram și Anzor nu au înscris. Are niște cifre fabuloase dacă te uiți pe câte minute a jucat.

Stă bine pe cifre. Atacă spațiile foarte bine, are o viteză extraordinară, cred că va obține foarte multe penalty-uri. Este un jucător care ajunge acolo unde nimeni nu crede că mai poate să ajungă. Capacitate de forță foarte bună, ne va ajuta cu siguranță.

Campionatul suferă la jucători care să atace spațiile. Ușor-ușor noi începem să avem. Assad și-a făcut treaba. Atâta timp cât echipa a câștigat, înseamnă că toți și-au făcut treaba. Și Franța a câștigat un Campionat Mondial și Giroud nu a dat niciun gol, așa că să ieșim noi campioni și el să nu marcheze și nu mă supăr.

Sunt plecat din țară, nu am fost la antrenamente, nu știu ce au făcut. Am fost la o singură ședință, la două-trei zile după ce a ajuns. Am discutat cu staff-ul, nu cu jucătorii, pentru că erau la națională jumătate dintre ei. Am stat la un sfert de antrenament și am plecat”, a spus Mihai Rotaru.