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Regula U21 continuă să nască polemici în fotbalul românesc. Cel mai recent episod s-a consumat în direct la FANATIK SUPERLIGA, între Mihai Rotaru, acționarul majoritar la Universitatea Craiova, și Andrei Vochin, oficialul FRF. Cum și-a susținut

Importanța Regulii U21. Ce au spus Mihai Rotaru și Andrei Vochin despre ea

Regula U21 este deja una veche în fotbalul românesc. Ea a fost introdusă, mai exact, odată cu startul sezonului 2016/2017. Atunci, Federația Română de Fotbal (FRF), în frunte cu Răzvan Burleanu (42 de ani), decideau prin această măsură că toate cluburile din primul eșalon sunt obligate să aibă cel puțin un tânăr jucător pe teren în toate partidele. Anii au trecut, dar . Andrei Vochin și Mihai Rotaru și-au spus, în direct, părerile sincere despre importanța ei, dar și despre cum este tratată în fotbalul din Europa.

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„Apreciez luarea dumneavoastră de poziție în legătură cu cine trebuie să ne comparăm. Așa este, sunt absolut de acord. Nu Brighton este țelul nostru, ci așa cum ați spus, campionatele despre care ați vorbit. Dar… am reținut și modelul dumneavoastră de business pe care l-ați menționat. Ați discutat cu Felgueiras și cu Ovidiu despre locurile cu care vă comparați și de unde ar trebui să aduceți jucători. N-am auzit însă niciun cuvânt despre modul în care ar trebui să ne creștem niște jucători. Și de ce spun asta? Pentru că ca să îți mărești bugetul nu poți să ți-l mărești doar din performanță europeană, adică banii de la UEFA și contribuția acționarilor, ci una dintre sursele de finanțare, inclusiv în Polonia, vine din propria academie. Și vin cu un exemplu.

Aseară Lech Poznan a jucat cu Union Saint-Gilloise, campioana Belgiei, în Europa League. A fost 2-2 pe terenul belgienilor și am remarcat că în primul 11 al celor de la Lech Poznan erau 6 jucători polonezi, dintre care numai pe linia de fund erau un fundaș central de 19 ani, polonez, un fundaș stânga de 20 de ani, polonez, un mijlocaș central de 22 de ani, polonez. Deci cred, dacă îmi permiteți să fac și eu această apreciere, că și producția de jucători din propria pepinieră devine importantă pentru a putea ajunge la țelul ăla pe care dumneavoastră îl vizați de 30-35 de milioane buget anual. Fără așa ceva, cred că timpul se va prelungi, iar pentru asta investiția în antrenori în academie, pe care dumneavoastră ați început-o și v-am spus și personal că o apreciez, trebuie continuată și augmentată!”, a spus inițial Andrei Vochin.

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Cum vede Mihai Rotaru rolul Regulii U21 în structura de business a unui club

Răspunsul lui Mihai Rotaru a venit imediat: „Este un pilon extrem de important. Veniturile se bazează pe piloni, da? Unul dintre piloni îl reprezintă banii din UEFA. Un alt pilon reprezintă tot ceea ce aduc suporterii ca aport. Și aici ai ticketing-ul, ai merchandising, ai diverse programe de socios prin care îi aduci aproape. Un alt pilon reprezintă drepturile TV din România, fără discuție. Un pilon important sunt sponsorii și acționarii, aporturile de capital plus veniturile din publicitate.

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Și un pilon la fel de important, și am avut și am această discuție în permanență cu colegii mei, îl reprezintă veniturile din jucătorii tineri din academie. Și așa este. Eu v-am spus cu cine ne comparăm și cu cine trebuie să ne luptăm, pentru că ai nevoie. Într-adevăr, aseară cred că aveau trei, patru jucători de 20-22-23 dar aveau și șase, șapte cu experiență, care Lech Poznan îi plătește cu un milion pe an sau șapte sute de mii pe an. N-am intrat într-o dezbatere! Este un pilon important pe care noi îl cotăm în primă fază la plus cinci milioane de euro. Asta ne dorim din sezonul acesta. Ne dorim plus cinci milioane pe balanța între venituri și cheltuieli cu jucătorii aduși, după care în cinci ani de zile ne dorim plus zece milioane. Asta ne dorim de la acest pilon, dar noi eram într-o discuție vizavi de cu cine ne batem noi!”, a replicat Mihai Rotaru.

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Conflictul pe seama Regulii U21 între Mihai Rotaru și Andrei Vochin

Ulterior, cei doi au avansat discuția pe seama acestui subiect. Mihai Rotaru a amintit de faptul că Polonia a renunțat deja de câteva sezoane la această măsură: „Vă mai spun ceva. Sunt momente în care ai generații mai bune și mai proaste, ai jucători mai talentați sau mai puțin talentați. Și așa a fost întotdeauna. Generația 2000 e o generație talentată și este o generație talentată, cu Screciu, cu Mihăilă, ca să-i spun doar pe ai noștri. După care vine o perioadă mai grea, în care ai puține excepții. Dar 2009, ’10, ’11 știm de acum cinci, șase ani de zile, pentru că îi vedem la noi în curte și știm competiția. Aceste trei generații sunt generații bune spre foarte bune și trebuie să avem grijă de ele. Dar știți foarte bine că eu cred că regula U21 astăzi are foarte multe efecte negative pe care trebuie să vedem cum le rezolvăm. Vă rog să vă uitați acum trei ani de zile regula U21 la polonezi, când era impunere ca la noi. De trei ani de zile s-a schimbat!”.

Andrei Vochin a spus că, dacă ar putea, ar scoate această regulă, însă rolul ei este tocmai acela de a ajuta cluburile din România să ajungă la nivelul celor din Europa: „Am înțeles, ăsta e defectul nostru, regula U21. Am înțeles! Dați-mi voie să vă răspund. Jucătorii din sezonul ăsta pot juca așa cum și dumneavoastră v-ați exprimat părerea la echipe de Liga 2, să joace. Adică, regula asta am augmentat-o cu soluții pe care le-ați propus inclusiv dumneavoastră. Încă o dată vă spun, dacă ar fi după mine, astăzi aș scoate-o! Adică, de regula asta trebuie să fiți conștienți dumneavoastră, cluburile, nu Federația! Să arătați ca Lech Poznan!”.

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Mihai Rotaru a spus că echipa lui obișnuia să joace cu mai mulți jucători sub 21 de ani în teren cu mult înaintea aplicării acestei reguli și că România ar trebui să implementeze modelul țărilor din Europa: „Uitați-vă la Belgia! A adus 135 de jucători din străinătate sub 23 pe care i-a vândut în primele cinci campionate. România știți câți a avut în ultimii 10 ani? 5! Pentru că noi în momentul ăsta nici măcar nu mai putem, trebuie să deschidem piața asta. Am jucat cu U21, Craiova a jucat fără să existe regula cu cinci în teren, cu Bancu, cu Vătăjelu, cu Nuno Rocha, cu Andrei Ivan. Vorbim de 2014-2015, când nu exista! Polonezii au scos-o și acum au diverse bonusuri. Au ajuns la concluzia că e greșit, pentru că ai jucători care stau pe bară. Noi am făcut o dare de seamă către Federație pe diverse modele, pe modelul grec, pe modelul danez, pe modelul polonez, pe modelul unguresc…”, a mai spus Mihai Rotaru.

Planul lui Mihai Rotaru. Unde vrea să investească cei mai mulți bani în viitorul apropiat

După ce , Mihai Rotaru a explicat că va investi o sumă importantă de bani în dezvoltarea academiei de la clubul său, a cărei infrastructură lasă de dorit momentan. „Ca să vinzi scump trebuie să vinzi tineri și atunci trebuie să fie de la tine din academie. Sunt de acord aici cu domnul Vochin. Noi avem în momentul ăsta la academie costuri de 3 milioane de euro pe an. Continuăm să investim în ea, stăm prost cu infrastructura, facem eforturi să rezolvăm infrastructura, parte din ea, dar este un pilon, hai să spunem, la fel de important ca suporterii și ca veniturile din UEFA!”, a conchis Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.