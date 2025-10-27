Sport

Mihai Rotaru, anunț de ultimă oră despre situația lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru, lămuriri extrem de importante cu privire la Mirel Rădoi după ultimele evenimente de la Universitatea Craiova!
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.10.2025 | 20:38
Mihai Rotaru anunt de ultima ora despre situatia lui Mirel Radoi la Universitatea Craiova
ULTIMA ORĂ
Mihai Rotaru și Mirel Rădoi. Foto: colaj Fanatik
Finanțatorul oltenilor a transmis că nu a apucat încă să se vadă cu antrenorul după scenele extrem de aprinse petrecute între fani și echipă la finalul meciului de la Clinceni contra celor de la Metaloglobus. 

Mihai Rotaru nu crede că se poate pune problema ca Mirel Rădoi să plece de la Universitatea Craiova în această perioadă

În schimb, omul de afaceri a informat și că urmează să aibă totuși o întrevedere cu tehnicianul echipei din Bănie cu ocazia următoarei partide disputate de aceasta.

De asemenea, Rotaru a mai dorit să sublinieze și că discută constant cu Rădoi și, în plus, a anunțat că, din punctul său de vedere, este exclus ca în viitorul apropiat să se producă o ruptură între cele două părți.

„Nu am avut nicio întâlnire cu Mirel Rădoi. El este la Craiova, eu la București. O să ne vedem la meci. Noi discutăm în permanență, dar nu am avut o întâlnire. Este exclus (n.r. despre un anunț în sensul plecării lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova), nu cred așa ceva”, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

Mirel Rădoi, atac la adresa lui Mihai Rotaru după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0?

La finalul meciului de la Clinceni, la conferința de presă, antrenorul oltenilor a făcut o declarație care a fost interpretată într-o anumită măsură drept un atac voalat la adresa finanțatorului clubului.

„De fiecare dată când se acumulează o presiune, noi nu putem să facem față. Am încercat să le explic suporterilor că rezultatele vor întârzia pe o perioadă mai îndelungată dacă vor pune o presiune foarte mare.

Luăm istoricul echipei, așa a fost și când au fost Bergodi, Reghecampf ca antrenori, a fost o serie mare 7 meciuri fără rezultate. Cred că ar fi o mare greșeală să ne dezbinăm singuri. Să nu vină nimeni din exterior, dar să o facem noi. Vor mai fi astfel de momente, dar e important unde ne vom afla la final.

Clubul a marșat pe aceste lucruri, trebuie să spunem adevărul! Nu doar Bergodi, Reghecampf, Neagoe sau Rădoi sunt nebuni… E clar că și la nivel de club sunt niște probleme și trebuie să se rezolve. Toată lumea e de vină pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a spus Rădoi.

Mirel Rădoi, criticat pentru această poziție exprimată în mod public

În schimb, Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, nu a fost de acord cu această abordare. În direct la FANATIK SUPERLIGA, el a dorit să sublinieze în mod special faptul că la echipa din Bănie există în prezent condiții optime pentru performanță.

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul fotbalist a catalogat acea reacție a lui Mirel Rădoi la adresa lui Mihai Rotaru drept una neinspirată în acest context.

 

