Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre situația lui de Superligă.

Mihai Rotaru, anunț de ultimă oră despre transferul lui Alex Mitriță. „Poate ajunge în vestul Europei”

„Mihai Rotaru a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI faptul că Alexandru Mitriță are oferte din Arabia Saudită, dar totodată nu este exclus un transfer în vestul Europei. Patronul Universității Craiova e de părere că jucătorul trebuie să aleagă ce este mai bine pentru el din punct de vedere financiar.

ADVERTISEMENT

„Alexandru Mitriță este în acest moment jucătorul Universității Craiova. Acolo este un caz special… Mitriță cu siguranță că își dorește să rămână la Universitatea Craiova, este visul lui.

Desigur că sunt destul de importanți banii, mai ales când întri in a treia parte a carierei, dacă le considerăm astfel: 18-25, 25-30, 30-35. Sunt nu că importanți, sunt foarte, foarte importanți. Aici e o chestie delicată… s-ar putea să avem surprize! Vom vedea.

ADVERTISEMENT

Poate să fie o zi, pot să fie mai multe (n.r până se va clarifica situația lui Alexandru Mitriță). Are o cota importantă pentru că a făcut spectacol!”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică: „Are o cotă foarte bună”

Marius Șumudică a intervenit în dialogul dintre Mihai Rotaru și moderatorul Horia Ivanovici, „Șumi” afirmând faptul că Alexandru Mitriță are o , unde tehnicianul român l-a avut sub comandă un sezon, la Al Raed.

ADVERTISEMENT

„El are o cotă foarte bună în Arabia Saudită. El a jucat cu mine la Raed acum un an de zile, în care a jucat tot sezonul. A marcat vreo 8 goluri și a dat vreo 6-7 assisturi, în condițiile în care noi ne-am salvat cu vreo 5-6 etape înainte de retrogradare. A jucat foarte bine și are o cotă foarte bună. Când îl vedea lumea pe stradă, nu îl percepea ca ‘Mitriță de la Raed’ ci ca ‘Mitriță de la Al Ahli’, unde jucase anterior”, a spus Marius Șumudică.

„Mitriță poate să ajungă în vestul Europei”

Mihai Rotaru a continuat și a afirmat că orice este posibil în această perioadă. În cazul în care jucătorul va primi o ofertă din vestul Europei, clubul nu se poate împotrivi, conducerea având o întelegere cu Alexandru Mitriță în momentul în care acesta a semnat.

ADVERTISEMENT

„Mitriță poate să ajungă inclusiv în vestul Europei! Nu știm..e un caz tocmai aparte..dacă întotdeauna pentru noi e pe primul loc Universitatea Craiova, aici e puțin aparte. El a venit fără să ceară bani, a renunțat la foarte mulți bani la semnătură, a venit pe un salariu cât de cât decent în România și atunci noi trebuie să avem respect și să punem respectul pentru el la egalitate cu cel pentru Universitatea Craiova.

Este o înțelegere făcută acum un an de zile, nu este omenie. Am vorbit cu el și a spus că vine gratis, dar în condițiile în care va avea o ofertă să fie lăsat sa plece. ‘Îți convine, vin, nu îți convine, nu vin’. Aici nu este vorba de omenie, ci de o tranzacție și de consecințele ele”, a completat Mihai Rotaru, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, anunț de ultimă oră despre transferul lui Alex Mitriță. „Poate ajunge în vestul Europei”