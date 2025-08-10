Mihai Rotaru, anunț uriaș după U Craiova – Spartak Trnava 3-0: “Lista de acționari este deschisă”

Mihai Rotaru, , a intrat a doua zi în direct și a făcut un anunț mare.

Anunțul lui Mihai Rotaru după U Craiova – Spartak Trnava 3-0. Ce se întâmplă la echipa din Bănie

Sezonul 2025/2026 a început fulminant pentru Universitatea Craiova, care a înregistrat rezultate bune și foarte bune, atât în campionat, cât și în cupele europene. Pentru olteni urmează duelul cu Hermannstadt, pe propriul teren, duminică de la 18:30.

Mihai Rotaru a vorbit la o zi după victoria cu slovacii de la Spartak Trnava și a descris atmosfera de la club. Acționarul oltenilor a dezvăluit că mai este loc destul în conducerea echipei, unde sunt așteptați oameni la fel de calitativi și dornici de performanță precum toți membrii existenți.

„O atmosferă oltenească. La finalul meciului am înțeles că s-au făcut hore în jurul stadionului. Chiar cred că suporterilor li se datorează ce s-a întâmplat pe teren aseară. Pasiunile și trăirile care sunt aici nu le găsești nicăieri. Îmi doresc acest stil ofensiv, să fie brand consacrat pentru noi. Craiova trebuie să aibă identitate. Chiar dacă am juca în culori care nu sunt ale noastre și vede cineva din îndepărtare, să zică că tot noi suntem.

Dacă se întâmplă ceva rău în club, este vina mea, dacă se întâmplă ceva bun, este pentru că am ascultat de alții. Suntem 12 acționari acum. Eu sunt președintele Consiliului de Administrație, care este format din 5 membri. Lista de acționari este deschisă în continuare, dar ne uităm cu atenție. Este un grup mult prea frumos în acest moment, suntem împreună, comunicăm foarte bine, este un lucru care merge”, a spus inițial Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru a reacționat în direct când a aflat că Ștefan Baiaram merge la echipa națională de seniori a României

la următoarea acțiune a echipei naționale. Mihai Rotaru a reacționat pe loc.

„Asta trebuie să fie rezultatul muncii sale, să fie acolo, și mai departe vom vedea. Este o veste bună pentru orice jucător convocat, dar mai întâi să îl vedem acolo. El trebuie să demonstreze și să își câștige locul. Noi nu trimitem jucători doar să completeze lotul, noi de dorim ca ei să demonstreze că merită să joace în primul 11.

Lăsați-l că și-o ia în cap. Haideți să mai stăm puțin, după nu ne mai înțelegem cu el. Este un băiat modest, care a muncit. A ajuns aici prin talentul său imens. Am să vă spun peste ani de zile o poveste extraordinară cu el”, a mai spus Rotaru.

Cine sunt jucătorii pe care Mihai Rotaru i-a evidențiat după startul sezonului la Universitatea Craiova

„Băluță crește, crește. Cicâldău la fel, foarte bine. Anzor cu Crețu au intrat foarte bine, au făcut un joc extraordinar la CFR, Nsimba. Mă bucur și pentru Baiaram, chiar dacă sunt supărat pentru ratarea lui.

Mă bucur când jucătorii care intră de pe bancă fac diferența. Nu căutam să transferăm jucători, dar orice ofertă o vom trata cu respect. Scopul nostru nu este să vindem jucători.

Assad, gol de atacant. Fără cuvinte, a dat un gol care ne-a ajutat foarte mult și care îi dă lui încredere și continuitate. Avem un grup frumos, asta este părerea mea”, a concluzionat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.