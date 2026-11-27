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În direct la FANATIK SUPERLIGA, finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru (54 de ani) a anunțat bugetul cu care campioana României ar putea ajunge, în viitor, la masa bogaților din Europa: în grupa de UEFA Champions League. „Știința” s-a calificat, în ultimele două sezoane, în grupa de Conference League cu un buget aproximativ de 17 – 18 milioane de euro. Care e suma necesară pentru pasul maxim: grupele Ligii Campionilor!

Ce buget a avut Universitatea Craiova pentru a intra în grupa de Conference League. Anunțul lui Mihai Rotaru

Universitatea Craiova a fost învinsă categoric, scor 0-4, joi, în etapa a 4-a de Conference League. „Călăii” oltenilor au fost englezii de la Brighton, echipa aflată pe locul 2 în Premier League. „Știința” nu a contat în niciun moment în meciul de pe Amex Stadium și mereu s-a pus doar problema scorului. A fost doar 4-0 pentru gazde, deși la raportul ocaziilor am avut un 10-0 care spune totul despre ceea ce s-a întâmplat în această partidă.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, principalul finanțator al oltenilor, că echipa sa nu avea cum să emită pretenții pe terenul celor de la Brighton, o formație de top nu doar în Premier League ci, în acest moment, la nivel european. Formația lui Filipe Coelho (46 de ani) a avut un față un „monstru”. Lotul elevilor lui Fabian Hurzeler (33 de ani) este cotat la circa 700.000.000 de euro.

Întrebat de ce buget ar avea nevoie echipa din Bănie pentru e putea accede la masa bogaților, în grupa de Champions League, Rotaru a oferit imediat răspunsul. Înainte, el a enumerat modul natural în care a crescut Universitatea, la capitolul financiar, în ultimele sezoane. „(n.r. După părerea dumneavoastră, un buget pentru o prezență bună în cupele europene cât ar fi în momentul de față?) Noi am spus-o înainte să intrăm în cupele europene. Cu 17 – 18 milioane putem să jucăm în Conference League. Cu 25 de milioane jucăm în Europa League”.

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Bugetul cu care U Craiova poate ajunge în grupa de Champions League: „Obligatoriu un buget cu 3 în față!”

Pentru ca o echipă să poată să emită pretenții la grupa de UEFA Champions League, bugetul necesar, dezvăluie Mihai Rotaru, trebuie să aibă 3 în față. Acesta este și obiectivul declarat al Universității Craiova în următorii ani. au trecut de etapa 17-18 milioane pentru grupa de Conference League, iar în acest sezon vor ajunge la 24 de milioane. „Cu 30 de milioane ne apropiem de Champions League, din Europa de Est vorbim, pe ruta campioanelor. 30 – 35 milioane. Și așa a fost Uite, noi am avut 17 – 18 milioane și am intrat în Conference.

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Anul ăsta (n.r. 2026) facem 24 de milioane de euro bugetul. Și sigur că este un buget pentru Europa. (n.r. pentru Champions League trebuie să te duci clar cu trei în față să ai o șansă? Obligatoriu! Și un management bun al resurselor financiare, un management foarte bun”, explică Mihai Rotaru, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Rotaru dă exemplul unor formații cu bugete mult mai mari, de 70 de milioane de euro, care nu au reușit să acceadă la cel mai înalt nivel al fotbalului european.

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„(n.r. Poți să ai buget și de 60 de milioane și să n-ajungi în Champions League) Avem un exemplu foarte clar: Steaua Roșie Belgrad are 70 – 75 de milioane. Au Gazprom în spate, care este Gazpromul. Au 60 de miliarde profit anual și Steaua Roșie Belgrad de doi ani de zile nu intră în Champions League. Mai mult decât atât, anul acesta joacă în Conference League, nici măcar n-au mai prins Europa League. Și vorbim de 70 – 75 de milioane de euro buget”, adaugă Rotaru.