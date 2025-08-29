Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Rotaru anunță două lovituri mari la Universitatea Craiova: „Trebuie să ne mișcăm rapid!”

Mirel Rădoi așteaptă întăriri la Universitatea Craiova, iar Mihai Rotaru e gata să îi facă poftele antrenorului. „Fiecare e cu calculele lui”.
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 16:56
Mihai Rotaru anunta doua lovituri mari la Universitatea Craiova Trebuie sa ne miscam rapid
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Rotaru anunță două lovituri mari la Universitatea Craiova: „Trebuie să ne mișcăm rapid!”

România va avea, după ani buni, două reprezentante în cupele europene. Universitatea Craiova va juca în acest sezon în Conference League. Jocul elevilor lui Mirel Rădoi arată excelent, însă Mihai Rotaru, acționarul majoritar al clubului, e pregătit să facă noi transferuri.

ADVERTISEMENT

Oltenii s-au calificat în Conference League. Mihai Rotaru, pregătit să bage bani la echipă

Universitatea Craiova a fost cea mai activă echipă din România pe piața transferurilor, iar oficialii clubului din Bănie au nimerit mai toate mutările. Jucătorii nou-veniți s-au adaptat excelent, iar Mirel Rădoi are un lot care îl face deja să viseze la un sezon de vis.

Mihai Rotaru nu se oprește aici. Omul de afaceri pare că a înțeles că, pentru a avea performanțe, e nevoie de investiții și e gata să facă încă două transferuri. Patronul clubului a declarat că e pregătit să aducă în Bănie un nou atacant și un mijlocaș defensiv.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru anunță noi transferuri la Universitatea Craiova: „Nu poți face performanță fără bani”

„Dacă mă întrebați pe mine, Cicâldău mai are 15-20% până va ajunge la forma lui. Toată lumea știe ce calitate are. Cicâldău e Cicâldău. Un singur antrenor putea să îl aducă înapoi atât de repede. E vorba de Mirel Rădoi.

Fiecare e cu calculele lui. Nu căutăm să îl vindem pe Baiaram, am declarat. Suntem foarte activi în a aduce doi, dacă nu chiar trei jucători. Sperăm ca pe cel puțin unul să putem să îl includem pe lista UEFA. Asta înseamnă că trebuie să rezolvăm până marți la 12 noaptea. Trebuie să ne mișcăm rapid.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

Nu o să vă dau niciun detaliu. O să fie un atacant și un număr 6, așa cum a spus și Mirel aseară. Avem un lot bun. E unul dintre cele mai bune loturi pe care le avem de când sunt la Universitatea Craiova. Vom crește în continuare. Este o bucurie. Sperăm să avem o rată bună de succes la transferuri și în continuare. Se muncește în continuare.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

Nu poți face performanță fără bani. Sau poți, dar printr-un noroc chior. Banii înseamnă 80% din performanța echipei. Și noi ne-am bate cu City, PSG și Barcelona dacă am avea un miliard de euro bugetul. Noi ne dorim să urcăm la 18-20 de milioane de euro, un buget care îți permite să te apropii de play-off-ul Champions League”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a anunţat suma uriaşă pe care FCSB o va câștiga din...
Fanatik
Gigi Becali a anunţat suma uriaşă pe care FCSB o va câștiga din bilete în Europa League: “O să vindem pachete! La meciurile astea o să fie sold-out”
Mihai Rotaru, prima reacţie după tragerea la sorţi din Conference League: “Trebuie să...
Fanatik
Mihai Rotaru, prima reacţie după tragerea la sorţi din Conference League: “Trebuie să ne calificăm!”. Câte puncte face Universitatea Craiova
“Lăsaţi-ne să ne întâlnim în finală!” Gigi Becali, euforic după tragerea Europa League:...
Fanatik
“Lăsaţi-ne să ne întâlnim în finală!” Gigi Becali, euforic după tragerea Europa League: “Dacă era Mourinho, îţi dai seama…” Câte puncte face FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Cum arată scenografia Craiovei care a fost interzisă de UEFA. Ultrașii acuză...
iamsport.ro
Bombă! Cum arată scenografia Craiovei care a fost interzisă de UEFA. Ultrașii acuză Recep Erdogan ar fi fost jignit și ar fi intervenit la UEFA
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Observatornews.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!