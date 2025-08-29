Mihai Rotaru anunță două lovituri mari la Universitatea Craiova: „Trebuie să ne mișcăm rapid!”

Universitatea Craiova va juca în acest sezon în Conference League. Jocul elevilor lui Mirel Rădoi arată excelent, însă Mihai Rotaru, acționarul majoritar al clubului, e pregătit să facă noi transferuri.

ADVERTISEMENT

Oltenii s-au calificat în Conference League. Mihai Rotaru, pregătit să bage bani la echipă

Universitatea Craiova a fost cea mai activă echipă din România pe piața transferurilor, iar oficialii clubului din Bănie au nimerit mai toate mutările. Jucătorii nou-veniți s-au adaptat excelent, iar Mirel Rădoi are un lot care îl face deja să viseze la un sezon de vis.

Omul de afaceri pare că a înțeles că, pentru a avea performanțe, e nevoie de investiții și e gata să facă încă două transferuri. Patronul clubului a declarat că e pregătit să aducă în Bănie un nou atacant și un mijlocaș defensiv.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru anunță noi transferuri la Universitatea Craiova: „Nu poți face performanță fără bani”

„Dacă mă întrebați pe mine, Cicâldău mai are 15-20% până va ajunge la forma lui. Toată lumea știe ce calitate are. Cicâldău e Cicâldău. Un singur antrenor putea să îl aducă înapoi atât de repede. E vorba de Mirel Rădoi.

Fiecare e cu calculele lui. Nu căutăm să îl vindem pe Baiaram, am declarat. Suntem foarte activi în a aduce doi, dacă nu chiar trei jucători. Sperăm ca pe cel puțin unul să putem să îl includem pe lista UEFA. Asta înseamnă că trebuie să rezolvăm până marți la 12 noaptea. Trebuie să ne mișcăm rapid.

ADVERTISEMENT

Nu o să vă dau niciun detaliu. O să fie un atacant și un număr 6, așa cum a spus și Mirel aseară. Avem un lot bun. E unul dintre cele mai bune loturi pe care le avem de când sunt la Universitatea Craiova. Vom crește în continuare. Este o bucurie. Sperăm să avem o rată bună de succes la transferuri și în continuare. Se muncește în continuare.

ADVERTISEMENT

Nu poți face performanță fără bani. Sau poți, dar printr-un noroc chior. Banii înseamnă 80% din performanța echipei. Și noi ne-am bate cu City, PSG și Barcelona dacă am avea un miliard de euro bugetul. Noi ne dorim să urcăm la 18-20 de milioane de euro, un buget care îți permite să te apropii de play-off-ul Champions League”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.