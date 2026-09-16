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România va găzdui finala Europa League din 2028! Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a vorbit despre vestea excelentă primită de țara noastră. Acesta este de părere că fotbalul românesc se va dezvolta în următorii ani și visează la o echipă din România în semifinalele unei competiții UEFA.

Finala Europa League se joacă la București!

Comitetul Executiv al UEFA a atribuit oficial ultimul act Arenei Naționale, în ședința din 15 septembrie 2026. Capitala României a fost aleasă în urma procesului de candidatură în care s-au mai aflat arene din Franța, Italia și Serbia. România va organiza astfel din nou unul dintre cele mai importante meciuri din fotbalul european la nivel de cluburi.

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Arena Națională va găzdui pentru a doua oară o finală de Europa League. Prima a avut loc în 2012, când Atlético Madrid a învins-o cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Stadionul din București a mai fost folosit pentru patru partide de la EURO 2020, dar și pentru meciuri de la Campionatul European U21 din 2023.

Reacția lui Mihai Rotaru după ce România a primit finala Europa League: „O realizare fantastică!”

singura echipă din SuperLiga României calificată într-o competiție organizată de UEFA, Conference League mai precis, este de părere că vestea este una excelentă pentru fotbalul din țara noastră. Omul de afaceri consideră că, în viitor, o formație din România poate ajunge până în semifinalele Europa League.

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„O realizare fantastică pentru fotbalul românesc! Înseamnă o recunoaștere a faptului că suntem o Federație importantă și avem un fotbal important în Europa. Acum rămâne ca noi să creștem la nivel de rezultate. Noi ne gândim de anul ăsta mai sus. Sperăm ca la anul să fie mai bine. Oricum, și un parcurs bun în Conference League ne-ar atenua din durere.

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Nu știu dacă neapărat pe termen scurt. Pe termen mediu, eu zic că da. Fotbalul românesc va crește și poate trimite o echipă în semifinalele Europa League, să nu zic finală. Dar în timp, nu vorbim aici de un an, doi, ci este un proiect pe termen mai lung, de cel puțin 5 ani, iar proiectul trebuie dublat și de factorul șansă”, a declarat Mihai Rotaru, conform