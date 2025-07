Mihai Rotaru anunță încă două transferuri la U Craiova: „Suntem în discuții”. Sumă uriașă plătită pe jucători în această vară

Mihai Rotaru continuă campania de achiziții în Bănie, după ce . Finanțatorul oltenilor a vorbit despre eforturile financiare uriașe din această pauză competițională.

Mihai Rotaru, detalii despre următoarele două transferuri de la Universitatea Craiova: „Sperăm să închidem miercuri”

Mihai Rotaru a spus pe șleau câți bani a scos din buzunar în această vară: „Am făcut un calcul, campania din vara asta ne costă minim 4 milioane de euro. Cu tot ce înseamnă sume de transfer, bani la semnătură și comisioane pentru agenți”.

Cu toate acestea, oltenii sunt foarte aproape să mai aducă doi jucători: „Ne așteptam să ajungem undeva spre suma aceasta. Suntem în discuții foarte avansate cu încă doi jucători. Nu vă spun pozițiile, dar sunt doi. Sperăm să închidem miercuri măcar cu unul dintre ei”.

au cântărit foarte bine fiecare opțiune: „Noi am avut pe fiecare poziție 9-10 candidați. Cei pe care i-am adus sunt din primele două variante. Deci am cam adus ce am vrut. Mirel e pion activ.

Toată campania a fost făcută de Mirel cu Mario (n.r. – Felgueiras, directorul sportiv). Ei și-au stabilit țintele. Dar e greu să duci jucători valoroși în România în acest mercato. Dacă un jucător costă, el deja are o cotă”.

Mihai Rotaru a dezvăluit cum a ratat Universitatea Craiova un jucător: „A preferat Zweite Bundesliga”

Mihai Rotaru a vorbit despre obstacolele pe care Craiova le-a întâlnit atunci când a vrut să aducă jucători străini: „Nu se cer bani dacă nu are cotă. Ei speră să găsească ceva în vestul Europei. Apoi se uită la Turcia și Zona Golfului, China, unde sunt salarii foarte mari. Sau unde există poarta spre performanță mult mai mare, dacă au oferte din Italia, Spania, Germania.

Am fost aproape de un jucător, ne-am înțeles cu clubul, dar a preferat Zweite Bundesliga în locul campionatului românesc. Nu e vorba de bani. Se uită dacă discutăm de Golf sau China, dar cei tineri se uită către vestul Europei”, a mai spus patronul Universității Craiova la .