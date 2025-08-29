Mihai Rotaru anunţă prime suplimentare pentru jucătorii Universităţii Craiova după calificarea în Conference League: “Am hotărât cu acţionarii!”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

După faptă și răsplată! Mihai Rotaru anunță prime suplimentare după prima calificare a Universității Craiova pe tabloul principal din Conference League
Ciprian Păvăleanu
29.08.2025 | 16:03
Mihai Rotaru a promis prime suplimentare jucătorilor după calificarea fabuloasă în Conference League.

Mirel Rădoi și băieții săi au reușit o performanță uriașă în Bănie, calificarea pe tabloul principal din UEFA Conference League, care nu putea fi întâmpinată altfel decât cu o primă suplimentară consistentă din partea patronului Mihai Rotaru.

Se anunță prime în Bănie! Cum își va răsplăti Mihai Rotaru echipa după accederea din Conference League

Joi, 28 august, FCSB și Craiova au reușit performanțe uriașe pentru fotbalul românesc. Campioana României s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în Europa League, în timp ce Universitatea Craiova a reușit, după mulți ani ratați, să se califice în Conference League.

Mihai Rotaru, patronul oltenilor, a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că fotbaliștii Universității Craiova vor beneficia de prime suplimentare după ce i-au învins pe turcii de la Bașakșehir în dublă manșă:

„În afară de contracte, va fi o primă suplimentară. Nu discutăm așa ceva. De-a lungul timpului, când mai veneau căpitanii la mine să ceară prime, dar asta nu s-a mai întâmplat de mult, le ziceam: Băieți, datoria voastră e să cereți prime, datoria mea este să vă resping, așa că hai să mergem mai departe.

Ei au prime bune în contract, dar vor avea și prime suplimentare, pe care le voi discuta. Așa am hotărât cu acționarii. Nici nu contează cât e, atât timp cât e ceva în plus, cred eu că e bine-venită”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Ce adversari aduce Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco” în Conference League

După o noapte în care fanii Universității Craiova au petrecut neîncetat, oltenii și-au aflat și adversarii din Conference League. Față de Europa League și Champions League, echipele din Conference League dispută doar 6 meciuri, în loc de 8.

Dintre cele 6 partide, trei vor fi disputate pe „Ion Oblemenco”, iar Universitatea Craiova va aduce în Bănie echipe precum Mainz (Germania), Sparta Praga (Cehia) și Noah (Armenia).

SA VINA BANII | Mihai Rotaru A ANUNTAT PRIMA EXTRA pentru jucatorii Universitatii Craiova

