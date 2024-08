Mihai Rotaru anunță transferuri noi la Universitatea Craiova! Pe ce post caută oltenii fotbaliști: „Gâlcă a văzut 50 de astfel de jucători

Eliminarea din cupele europene pare că i-a prin bine Universității Craiova. (2-0 scor final cu Sepsi OSK). Mihai Rotaru a anunțat noi transferuri după meci.

Mihai Rotaru vrea titlul și anunță noi transferuri: „Acum așteptăm acel atacant!”

Mihai Rotaru vrea ca anul acesta să fie anul echipei sale și să pună în sfârșit mâna pe trofeul Superligii. Patronul formației din Bănie a anunțat după meciul cu Sepsi că pregătește noi transferuri la echipă.

„Vrem să mai aducem 1-2 jucători. Costel Gâlcă are frâiele în mână, el găsește cele mai multe soluții. Acum așteptăm acel atacant. Costel cred că a văzut 50 de atacanți.

Am vrut să luăm un portughez care a jucat în China, dar a plecat în prima ligă a Turciei. Costel știe bine ce opțiuni sunt”, a declarat Mihai Rotaru, după victoria cu Sepsi, la

Ce se întâmplă cu Alexandru Mitriță, cel mai important jucător al oltenilor: „E un contract foarte bun, e pe 3 ani”

Universitatea Craiova s-a bazat încă din sezonul trecut pe Alexandru Mitriță. Jucătorul de 29 de ani s-a remarcat și în startul noului sezon, iar

„În mandatul precedentului selecționer n-a avut nicio șansă. N-a avut nicio șansă Mitriță și asta e realitatea. Și acum, cu siguranță, are mai multe șanse. Dumneavoastră nu știți ce a fost acolo, au fost mai multe lucruri.

Mitriță trebuie felicitat că în seara asta a jucat și acum are propunere de contract din străinătate, dar nu pleacă. Am avut o înțelegere în acest sens și dacă cifrele vor fi bune pentru el și pentru club, vom sta la masă și vom lua o decizie. Are contract pe 3 ani din zona Golfului, un contract foarte bun”, a mai spus Mihai Rotaru la

La 29 de ani, Alexandru Mitirță este cotat de Transfermarkt la suma de 3,5 milioane de euro. A revenit gratis la Universitatea Craiova, vara trecută, după ce evoluase în MLS la New York City.

În total, jucătorul a stâns pentru olteni 109 prezențe oficiale, a marcat 48 de goluri și a oferit 25 de pase decisive. Tot cu Craiova a cucerit și singurul trofeu din cariera sa (Cupa României din sezonul 2017/2018).