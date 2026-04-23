Mihai Rotaru, apariție surpriză la Dinamo – Universitatea Craiova. Anturaj cu greutate pentru omul de afaceri pe Arena Națională. Foto

Mihai Rotaru a revenit în loja de pe Arena Națională la semifinala Cupei României Betano dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Oltenii visează la event.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
23.04.2026 | 21:25
Dinamo și Universitatea Craiova s-au duelat joi seara în semifinalele Cupei României Betano. Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, nu a ratat meciul de pe Arena Națională. Omul de afaceri a văzut confruntarea din lojă, alături de mai mulți oameni din club.

Suporterii Universității Craiova visează la un event istoric. Echipa din Bănie este pe primul loc în play-off după primele 5 etape jucate, iar în semifinalele Cupei României Betano a dat peste Dinamo București. În finală o așteaptă U Cluj, care a trecut la loviturile de departajare de FC Argeș.

Câștigătoarea Cupei României Betano va juca în sezonul viitor automat în preliminariile Europa League. Sigur, oltenii visează la Champions League, însă pentru asta trebuie să câștige campionatul. Se anunță o luptă incendiară cu U Cluj, formație care este la egalitate de puncte cu oltenii.

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, nu a ratat duelul cu Dinamo. Omul de afaceri a fost surprins de reporterii FANATIK în loja de pe Arena Națională, alături de Mihnea Rădulescu, atacantul oltenilor, care încă se recuperează după accidentarea cumplită suferită anul trecut într-un derby cu FCSB, din sezonul regular. Alături de Rotaru s-au mai aflat Silvian Cristescu, Alexandru Glodean, Andrei Voica, bucătarul echipei, și Andrei Coadă-Nicolaescu, ofițerul de presă.

În luna februarie, Mihai Rotaru s-a accidentat serios la schi, în Franța. Omul de afaceri a suferit o intervenție chirurgicală și, de atunci, nu a mai fost văzut în loja la meciurile jucate de echipa sa, Universitatea Craiova. Acesta nu a rezistat și a făcut deplasarea la București pentru duelul cu Dinamo din Cupa României Betano.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
