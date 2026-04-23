Mihai Rotaru, apariție surpriză la Dinamo – Universitatea Craiova. Anturaj cu greutate pentru omul de afaceri pe Arena Națională. Foto

Dinamo și Universitatea Craiova s-au duelat joi seara în semifinalele Cupei României Betano. Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, nu a ratat meciul de pe Arena Națională. Omul de afaceri a văzut confruntarea din lojă, alături de mai mulți oameni din club.

Meci de foc pentru un loc în finala Cupei României Betano. Dinamo a primit vizita U. Craiova

Suporterii Universității Craiova visează la un event istoric. Echipa din Bănie este pe primul loc în play-off după primele 5 etape jucate, iar în semifinalele Cupei României Betano a dat peste Dinamo București. În finală o așteaptă U Cluj, care a trecut la loviturile de departajare de FC Argeș.

Sigur, oltenii visează la Champions League, însă pentru asta trebuie să câștige campionatul. Se anunță o luptă incendiară cu U Cluj, formație care este la egalitate de puncte cu oltenii.

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, nu a ratat duelul cu Dinamo. Omul de afaceri a fost surprins de reporterii FANATIK în loja de pe Arena Națională, alături de Mihnea Rădulescu, atacantul oltenilor, care încă se recuperează după accidentarea cumplită suferită anul trecut într-un derby cu FCSB, din sezonul regular. Alături de Rotaru s-au mai aflat Silvian Cristescu, Alexandru Glodean, Andrei Voica, bucătarul echipei, și Andrei Coadă-Nicolaescu, ofițerul de presă.

. Omul de afaceri a suferit o intervenție chirurgicală și, de atunci, nu a mai fost văzut în loja la meciurile jucate de echipa sa, Universitatea Craiova. Acesta nu a rezistat și a făcut deplasarea la București pentru duelul cu Dinamo din Cupa României Betano.