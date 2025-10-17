Mihai Rotaru, atac frontal la Mircea Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”

Curg reacțiile din partea oltenilor la adresa lui Mircea Lucescu. După ce Mirel Rădoi l-a acuzat în termeni duri pe selecționerul echipei naționale pentru că i-a urat succes lui Gigi Becali înainte de meciul celor de la FCSB împotriva Craiovei, a venit și rândul lui Mihai Rotaru să își exprime punctul de vedere.

Oltenii, furioși pe Mircea Lucescu. De la ce a pornit conflictul

Oltenii sunt foc și pară. Selecționerul a purtat o discuție cu patronul campioanei României, Gigi Becali, din care reiese că ar prefera ca roș-albaștrii să se impună, întrucât cei șapte fotbaliști chemați la echipa națională ar veni în lot cu un moral mai bun.

Mihai Rotaru, de partea lui Rădoi în conflictul cu Mircea Lucescu

Mihai Rotaru a venit și el cu o reacție. Finanțatorul Universității Craiova a avut un Omul de afaceri s-a declarat total dezamăgit de felul în care a procedat selecționerul echipei naționale.

„Putem spune, cu părere de rău, că selecționerul este în dezechilibru. A pierdut simțul realității, dar a câștigat, în schimb, simțul ridicolului.

Nu am discutat cu Mirel nici înainte, nici după declarațiile selecționerului, dar am simțit aceeași revoltă atunci când le-am citit și pot spune că altfel am revăzut meciul cu FCSB și ce s-a întâmplat pe teren.

Știm cu toții că, alături de domnul Pădureanu (n.r. Jean Pădureanu), selecționerul a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc și aici mă refer nu doar la atenția la detalii, ci la organizarea macro-sistemului — vezi crearea Victoriei București și promovarea Flacăra Moreni.

Îmi imaginez cum a arătat întâlnirea de atunci cu generalii de securitate, prin care le cerea nu doar să protejeze Dinamo, ci și să creeze plusvaloare prin înființarea sateliților.

Și atunci, de ce nu ne-am putea imagina o întâlnire în zilele noastre între selecționer și factorii de răspundere din fotbalul românesc, care ar putea suna cam așa: «Meciul cu Austria este extrem de important pentru viitorul naționalei și am nevoie ca să se alinieze planetele pentru a reuși. Având în vedere că am cei mai mulți jucători de la domnul Becali, vreau să facem tot posibilul ca ei să vină cu moralul ridicat, deci ne trebuie o victorie a lor împotriva Universității Craiova, pentru că ei au doar doi jucători la lot și mulțimea trebuie să dicteze.» Ipotetic vorbind.

Declarațiile selecționerului, inclusiv cele inițiale, nu sunt doar lipsite de decență, ci sunt agresive. Iar noi asta nu putem accepta. Ca să-l parafrazăm: domnule selecționer, ne pare rău că v-am stimat”, a spus Mihai Rotaru, conform

Ce a declarat, de fapt, Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, nu înțelege această stare de tensiune. Antrenorul în vârstă de 80 de ani a ieșit cu un punct de vedere după atacul lui Mirel Rădoi. Tehnicianul nu a ezitat însă să îl certe pe fostul internațional.

„Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua. Am și spus, în repetate ocazii, în ultima vreme, că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul în acest sezon. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician?

Rădoi trebuie să înțeleagă că, dincolo de relațiile profesionale, există și o latură umană. În acest sens, i-am urat succes lui Gigi, așa cum și el procedează înaintea meciurilor echipei naționale. O chestiune de cordialitate și de civilizație, care se practică peste tot în lume!”, spunea Mircea Lucescu, conform