Mihai Rotaru, concluzie tristă a evoluției Universității Craiova la finalul sezonului: „Am terminat mai bine față de câți bani am avut în buzunar!”

Universitatea Craiova a câștigat ultimul meci din acest sezon ( ) și s-a clasat pe locul 3 în play-off. Oltenii au ratat Cupa și campionatul, . Patronul Mihai Rotaru a tras câteva concluzii după încă o stagiune încheiată fără trofeu.

Mihai Rotaru, gust amar după acest sezon. Ce a spus despre Universitatea Craiova

Bănia continuă să aștepte un nou titlu de campioană a României. Universitatea Craiova nu a reușit să câștige nici în acest sezon campionatul, dar nici Cupa, fiind nevoită să se mulțumească cu cea de-a 3-a poziție în clasament.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat punctual pe Mihai Rotaru care este impresia acestuia la final de stagiune și cum vede situația echipei sale în viitorul apropiat.

„Am terminat mai bine decât aveam în buzunar, ca să zic așa”

„Domnul Rotaru, o linie pe care o trageți după sezonul acesta, așa, ați terminat pe locul 3, ați prins podiumul, ați prins cupele europene, evident că doreați mai mult și la valoarea echipei se putea și mai mult, asta e clar”, a spus inițial moderatorul.

ADVERTISEMENT

„Până la urmă să nu uităm că noi am avut al 4-lea buget al campionatului, după Rapid, vorbesc de bugetul de cheltuieli, Rapid, FCSB, CFR și am urmat noi. Practic din ceea ce înseamnă money talk, banii vorbesc, am terminat mai bine decât aveam în buzunar, ca să zic așa.

„Nu pot să-mi scot din minte bara lui Mora din minutul 96, care ar fi putut să schimbe parcursul nostru în acest campionat”

Dar, într-adevăr, ne dorea mult mai mult, au fost o serie de momente în care am fi putut face mai mult și aici nu pot să-mi scot din minte bara lui Mora din minutul 96, care ar fi putut să schimbe parcursul nostru în acest campionat și de ce nu să ne ducă spre campionat, pentru că în acel moment am fi trecut pe locul 1. Dar asta este viața, e făcută din momente.

ADVERTISEMENT

Noi am intrat foarte bine în meci. Timp de până la golul lor. Adică am avut bară, am dominat, i-am sufocat acolo, după care am luat un gol din tot de viere și n-am mai arătat așa bine. În schimb, în repriza a doua am arătat bine!”, a spus Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

„S-a văzut că erau frustrați și nemulțumiți cu poziția în care ne aflam”

„Mie mi s-a părut Craiova aseară o echipă motivată. Nu mi s-a părut niciun moment o echipă în vacanță. Niciun moment nu mi s-a părut o echipă în vacanță!”, a mai precizat Horia Ivanovici.

„Auziți că ultima impresie contează. Da, asta m-a bucurat, toate că nu aveam să spunem un… un imbold de altă natură, adică calificare în Europa sau câștigarea campionatului, totuși s-a văzut că erau frustrați și nemulțumiți cu poziția în care ne aflam și atunci a fost un meci, chiar dacă e greu să te auto motivezi, dar totuși au făcut-o. Asta mă bucură, înseamnă că la nivel de grup a funcționat ambiția!”, a spus Rotaru.

„FCSB a fost cea mai bună echipă în acest campionat”

„Eu vorbeam cu niște prieteni că ne uitam la meci și eu le-am și spus la cum se desfășura meciul, o să vedeți, zic, îi bate Craiova, întoarce Craiova, pentru că meciul curgea practic în această direcție, adică, nu știu, totuși n-ați avut emoții, n-a fost un meci din ăla în care Craiova n-avea ocazii, era evident că echipa juca, asta e de fapt ideea!”, a remarcat moderatorul.

„Eu știu, dar uite, am jucat și cu Rapidul, am disecat și FCSB-ul și Rapidul ne-a bătut acasă cu două tontogoluri, să le spunem, și iar FCSB-ul a scăpat ca prin urechile acului”, a spus oficialul Universității Craiova.

„Da, contează mult domnul Rotaru cum a spus și noastră apropo de bara aia și norocul și lăsând la o parte valoarea intrinsecă a FCSB-ului, clar, e clar, e o echipă puternică FCSB-ul”, a mai spus moderatorul pe final. „Putem spune că au fost cea mai bună echipă în acest campionat. Așa este!”, a fost concluzia lui Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.