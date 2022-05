Mihai Rotaru, contre cu Gigi Becali înainte de Universitatea – FCSB. ”Noi doi nu avem nicio înțelegere. Craiova e de capul ei”

Totul a pornit de la faptul că finanțatorul ”roș-albaștrilor” a mărturisit că are o prin care oltenii își vor apăra corect șansele în acest final de sezon, în care arbitrează lupta la titlu.

Meciul Universitatea – FCSB reaprinde spiritele între Mihai Rotaru și Gigi Becali

Însă, Mihai Rotaru a negat înaintea derby-ului Universitatea – FCSB, care se va disputa duminică, 8 mai, de la ora 19:30, în etapa a 8-a a play-off-ului, faptul că are vreo înțelegere cu Gigi Becali și a explicat că echipa sa se gândește la locul 2.

ADVERTISEMENT

”Nu regret nimic, cu toții știm unde s-a greșit. N-a greșit nimeni, mare parte s-a întâmplat din cauza ghinionului. Noi am ieșit din cursă după cele șapte meciuri în care am luat doar 3 puncte. Ne-am propus să terminăm cel puțin pe locul 3 și să câștigăm Cupa României. Locul 3 e asigurat, dar ne gândim la mai sus.

Nu am ajuns la nicio înțelegere cu Becali, pentru că noi nu am făcut ce au făcut ei. Noi am jucat la meciul de atunci cu cea mai bună echipă, pe când FCSB a schimbat la pauză tot ce avea mai bun la jocul lor”, a declarat Rotaru, la emisiunea .

ADVERTISEMENT

Discuția face referire la evenimentele petrecute în 2017, când FCSB era în luptă la titlu cu Farul (ex-Viitorul), respectiv 2020, când Universitatea Craiova era rivala la titlu a lui CFR Cluj. La vremea respectivă, ”Știința” a lăsat-o ”mai moale” cu constănțenii, iar ”roș-albaștrii” cu ardelenii, pierzând astfel meciurile.

Rotaru s-a încurcat în calcule

Mihai Rotaru a încercat să explice în bătălia pentru locul 2, însă calculele sale nu au fost cele mai corecte, deoarece CFR Cluj nu poate fi matematic campioană la meciul direct cu oltenii.

ADVERTISEMENT

”Avem un meci greu în returul semifinalei cu Sepsi, dar acum ne gândim la meciul de duminică. E foarte greu de crezut că putem să ne batem la titlu, nu suntem la mâna noastră. Lupta asta în trei salvează sezonul, e un final frumos, dar ar fi fost bine să mai fie încă o echipă acolo sus.

Nu ne gândim la titlu, ne gândim la locul 2. Pentru FCSB e primordial să câștige titlul. Dacă CFR câștigă cu FC Argeș și noi batem FCSB, atunci CFR e campioană și noi am avea teoretic un meci mai ușor cu ei. Craiova nu a făcut niciodată alianțe, a fost tot timpul de capul ei”, a spus patronul din Bănie.

ADVERTISEMENT

Calculele nu sunt chiar cum le-a prezentat Rotaru. Chiar dacă CFR ar câștiga cu FC Argeș, iar FCSB ar pierde la Craiova, distanța dintre ardeleni și bucureșteni nu ar fi una care să asigure matematic câștigarea titlului de către echipa lui Dan Petrescu. Aceasta ar avea 5 puncte avans față de FCSB cu două etape înainte de finalul sezonului.