Mihai Rotaru a cerut amânarea reluării campionatului din cauza COVID-19: „Va fi o explozie la toate echipele”

lista jucătorilor infectați cu COVID-19 de la Universitatea Craiova și faptul că derby-ul cu Rapid este în pericol să nu se mai poată disputa.

Rapid ar trebui să se deplaseze în Bănie pe data de 22 ianuarie, de la ora 20:00, însă oltenii , ceea ce i-a scos din sărite pe fanii giuleștenilor.

Mihai Rotaru e sincer cu privire la Universitatea Craiova – Rapid: „În momentul ăsta nu știm dacă se joacă”

Deși Rapid și-a dat acordul ca partida să se joace luni, 23 ianuarie, LPF și televiziunile au ultimul cuvânt: „În momentul ăsta nu știm dacă se joacă. Noi am cerut o amânare la Ligă, dar să ne programeze în aceeași etapă. Am cerut să jucăm luni, încă nu am primit un răspuns. Dacă nu, vedem cum vom sta sâmbătă”.

Pe lista jucătorilor infectați se numără Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Elvir Koljic, Mihai Căpățînă, Lyes Houri, Marius Constantin, Alex Crețu, Ionut Vînă şi Paul Papp, dar și membrii staff-ului tehnic: antrenorul cu portarii Florin Tene și Cristinel Țermure, lucru confirmat chiar de către Mihai Rotaru: „În rândul jucătorilor erau 11 infectați ieri. Dacă mai adăugăm și accidentații, ajungem undeva spre 20, și nu știm ce rezultate vom primi la testarea de ieri”.

Mihai Rotaru: „Cred că ar fi mult mai bine ca această etapă să se amâne”

Mihai Rotaru a continuat în aceeași direcție și propune amânarea întregii etape, prevestind un val de cazuri de COVID la toate echipele din Liga 1: „Cei de la Rapid au fost de înțeles, nu au fost probleme. Dar, în acest moment, din ce am citit, cred că ar fi mult mai bine ca această etapă să se amâne.

Eu am văzut cu ochii mei ce înseamnă raspândirea acestui Omicron, avantajul este că nu sunt simptome grave, dar tot trebuie să stai în carantină. Ar fi mai bine că toată etapa să se amâne. Uite, avem încă doi jucători găsiți pozitiv, acum mi-a venit un mesaj. Deci, sunt 13!.

Va fi o explozie la toate echipele din România sau la 80% din ele. CFR vine din Spania, unde e nenorocire. Cred că ar fi o soluție amânarea în totalitate a primei etape”.

Mihai Rotaru a explicat că jucătorii s-au infectat deși au făcut boala sau sunt vaccinați cu trei doze”

Mihai Rotaru avertizează asupra pericolului variantei Omicron, care este mult mai contagioasă și a explicat că la Universitatea Craiova este un singur jucător care nu este vaccinat și a cărui identitate a fost dezvăluit .

„Noi avem 100% rată de vaccinare, exceptând un jucător care nu mai face parte din lot. Tot lotul, tot staff-ul sunt vaccinați toți. 70% au făcut și boală, iar undeva la 60% au făcut a treia doză. Din fericire au avut o formă ușoară. S-a făcut absolut toată procedura”.

a fost primul diagnosticat cu COVID, chiar înainte de plecarea în cantonamentul din Turcia: „Când ne-am reunit am făcut teste PCR, în regim de urgență, aveam undeva la trei suspecți, a ieșit doar Mateiu pozitiv. Am plecat în cantonament, am făcut testările, până în dată de opt am făcut teste PCR la tot grupul, pe zece la fel.

S-a stat mult în ploaie, în vânt, jucătorii strănutau și am zis să nu fie COVID. Testarea în țară am făcut-o pe 13, iar acum pe 15, după cum vedeți, am făcut iar o testare și au apărut cazuri”, a declarat patronul Universității Craiova la ProX.

Mihai Rotaru nu își dorește jucători de la alte echipe din România

Patronul Universității Craiova a declarat că ar transfera mai mult de un jucători sau doi de la alte echipe din Liga 1: „Vorbeam cu colegii mei din staff, cu jucătorii, care sunt și ei tot colegii mei, ca dacă ar fi să iau de la alte echipe post pe post, nu aș schimba mai mult de 1, maxim 2, dar și aceia pentru spectacol. Dar în rest nu aș schimba.

Rotaru a recunoscut că pe lista Craiovei se află un fundaș central, obligatoriu după accidentarea lui Valerică Găman, despre care , dar și un mijlocaș ofensiv de bandă: „Ne uităm după un fundaș central, după un winger care să joace pe ambele părți. Avem ținte, nu sunt cele vehiculate de presă, nici măcar una, dar să sperăm că putem să le finalizăm.

E extrem de dificil în iarnă să aduci jucători, toși sunt sub contract, foarte rar luăm jucători care nu au jucat în ultimele 6 luni pentru că în 90% din cazuri se accidentează, avem această experiență. Din România nu avem ținte, decât dacă o să fim foarte avariați înainte de meciul cu Rapid. Va trebui să luăm din Liga 1, ca să putem disputa meciul, ar fi una dintre soluții”, a mai precizat Mihai Rotaru.