Mihai Rotaru, critici la adresa lui Edi Iordănescu: „Nu are voie să facă așa ceva”. Cum l-a ironizat pe Florin Tănase

a reușit să câștige primul pe banca naționalei României, însă selecționerul este în continuare atacat din toate părțile.

Mihai Rotaru, atac la Edi Iordănescu: „E o greșeală majoră”

a lansat mai multe acuzații la adresa lui Edi Iordănescu și e de părere că antrenorul a riscat foarte mult în meciul cu Finlanda, când a avut un singur atacant.

„Nu, antrenorul nu are voie să facă aşa ceva. E o greşeală majoră. Am crezut că e accidentat. Dacă i se întâmpla ceva lui Puşcaş, cu cine jucai?”.

e de părere că Florin Tănase nu poate juca pe poziția de atacant central la echipa națională a României: „Tănase, vârf împins? Vreau să am dubii. E bun în România, dar în Muntenegru s-a văzut cu totul altceva”, a spus Mihai Rotaru, pentru .

Denis Alibec, lăsat în afara lotului de Edi Iordănescu

și nu a fost păstrat în lot pentru meciul cu Finlanda și același lucru se va întâmpla și cu Muntenegru.

Astfel, selecționerul a avut ca unică soluție pentru postul de atacant central pe George Pușcaș, singurul jucător care ar mai fi putut evolua pe această poziție fiind Florin Tănase.

Edi Iordănescu, atacat din toate părțile

un atac la adresa lui Edi Iordănescu, pe care l-a acuzat că nu îl folosește pe Octavian Popescu: „Noi nu am avut ocazii de poartă. Păi Tavi Popescu este cel mai bun jucător din Liga 1. La vârsta lui îţi câştigă meciuri singur. Vreodată la naţionala Argentinei, Maradona a fost lăsat pe bancă? Nu ştiu ce a vrut Edi, dar cum să îl laşi pe Tavi Popescu pe bancă? Păi el e Maradona, Messi, Neymar. Este geniu, îţi câştigă meciurile de unul singur.

Noi n-am avut ocazii cu Muntenegru. Păi nu îl bagi pe Tavi Popescu, dar joci cu Ivan, Mihăilă sau Mitriţă? Eu nu înţeleg această gândire. Tavi Popescu este geniu, îţi câştigă meciurile de unul singur. Nu ai jucători care să facă asta”.

Edi Iordănescu a fost criticat și de către după declarațiile de la : „Cum adică ‘nu am venit să-mi stric cariera că am făcut performanțe’? Unde sunt performanțele? N-ai făcut performanță! Nu ai făcut. Petrescu putea să discute de performanță. Eu aș putea să vorbesc despre carieră, că am ajuns în șapte primăveri europene. Tu ai jumătate de titlu, aia nu e carieră. Nu ne mai spune despre cariera ta, că oricum nu e interesat cineva”, a spus MM Stoica, la .

Criticile la adresa lui Edi Iordănescu au venit și , dar și de la , sau , care l-a acuzat că tratează naționala ca pe o echipă de club: „Sunt dezamăgit de echipa națională. Cum să vii tu cu un mijlocaș central care a jucat ultimii doi ani numai fundaș central. Eu așa înțeleg, când ești selecționer nu tratezi naționala ca pe o echipă de club. Nu ești obligat să crești jucători la națională”, a mai spus Sorin Cârțu, la .