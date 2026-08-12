Sport

Craiova, ce-ai ratat! Brazilianul Reinaldo a marcat un gol fabulos contra lui Kairat. Video

Fotbalistul pe care l-a ratat Universitatea Craiova a strălucit contra lui Kairat Almaty și i-a adus lui Levski calificarea în play-off-ul Champions League. Gol splendid al brazilianului
Ciprian Păvăleanu
12.08.2026 | 09:05
Craiova ceai ratat Brazilianul Reinaldo a marcat un gol fabulos contra lui Kairat Video
ULTIMA ORĂ
Reinaldo, fotbalistul cu care Craiova a fost la un singur pas să semneze, și-a calificat echipa în play-off-ul Ligii Campionilor. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Reinaldo (25 de ani) a fost unul dintre fotbaliștii lui Levski care a impresionat în „dubla” cu Universitatea Craiova. Oficialii oltenilor au explicat că brazilianul s-a aflat pe lista scurtă a atacanților doriți în această vară, însă în cele din urmă s-a mers pe varianta Elisor, după ce campioana Bulgariei a plătit fără să stea pe gânduri 1,5 milioane de euro în schimbul său. El a înscris un gol splendid cu Kairat Almaty și și-a trimis echipa în play-off-ul Ligii Campionilor.

Reinaldo, gol de excepție în Kairat – Levski. Mihai Rotaru își pune mâinile în cap

Din păcate, transferurile din acest sezon ale Universității Craiova nu au mai avut același impact ca cele din stagiunea precedentă. În urmă cu un an, oltenii au dat lovitura cu foarte mulți jucători, printre care Al Hamlawi, Nsimba, David Matei sau Romanchuk.

ADVERTISEMENT

Elisor, Tavares și ceilalți proaspăt veniți în această vară nu au demonstrat încă, însă un fotbalist care a fost în vizorul formației din Bănie, dar care nu a mai ajuns în cele din urmă în România, face senzație la noua sa echipă. Reinaldo, brazilian transferat de Levski, arată foarte bine la campioana Bulgariei, iar evoluțiile sale îi amărăsc pe conducătorii Craiovei, care au fost la un pas să-l semneze. Marți seară, în Champions League, el a înscris un gol spectaculos prin care a asigurat calificarea echipei sale în play-off-ul de UEFA Champions League, unde Levski va întâlni AEK Atena, vechea cunoștință a oltenilor.

Ce spunea Sorin Cârțu despre Reinaldo

Universitatea Craiova a ajuns prima la Reinaldo, însă Levski a acționat și a pus banii pe masă în timp ce oltenii analizau situația. Sorin Cârțu a explicat cu lux de amănunte cum au decurs negocierile: „Jucătorul de la Levski care a dat două goluri a fost printre primii cinci atacanţi pe care noi am vrut să îi aducem la echipă. S-a luat legătura cu Santa Clara, iar răspunsul a fost de 1,5 milioane de euro. Au spus că atât valorează jucătorul.

ADVERTISEMENT
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș...
Digi24.ro
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia

A discutat Mario Felgueiras cu el, iar în situaţia asta trebuia să discutăm cu acţionarii, să punem pe masă această variantă, pentru că era prima discuţie. Un milion şi jumătate de euro plătiţi a doua zi, imediat. N-au mai aşteptat să le dăm noi un răspuns şi au venit cu oferta de 1,5 milioane de euro. A fost adjudecat de Levski. Levski şi-a făcut o echipă. Aţi văzut echipa pe care au construit-o: doar fundaşii centrali sunt bulgari, în rest au adus jucători din afară, brazilieni şi alţii”, a spus Sorin Cârţu, la Prima Sport, înainte de „dubla” dintre campioana României și a Bulgariei.

ADVERTISEMENT
Ora de start a finalei lui David Popovici la 100 m liber! Campionul...
Digisport.ro
Ora de start a finalei lui David Popovici la 100 m liber! Campionul nostru luptă AZI pentru aur la Europenele de la Paris
Ce se întâmplă, de fapt, cu Sepsi dacă nu mai vin bani de...
Fanatik
Ce se întâmplă, de fapt, cu Sepsi dacă nu mai vin bani de la Budapesta. Laszlo Dioszegi, detalii incredibile:„Primim sute de amenințări!”. Exclusiv
ULUITOR! Ce record a mai doborât David Popovici la Paris. E primul om...
Fanatik
ULUITOR! Ce record a mai doborât David Popovici la Paris. E primul om de pe planetă care a reușit așa ceva
Zeljko Kopic, propus lui Gigi Becali la FCSB în locul lui Marius Baciu....
Fanatik
Zeljko Kopic, propus lui Gigi Becali la FCSB în locul lui Marius Baciu. Reacția în direct a patronului. Exclusiv
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
BREAKING | Fostul atacant din SuperLiga, la un de a semna cu FCSB!...
iamsport.ro
BREAKING | Fostul atacant din SuperLiga, la un de a semna cu FCSB! Detaliile unei reveniri neașteptate
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!