Craiova, ce-ai ratat! Brazilianul Reinaldo a marcat un gol fabulos contra lui Kairat. Video

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Reinaldo (25 de ani) a fost unul dintre fotbaliștii lui Levski care a impresionat în „dubla” cu Universitatea Craiova. Oficialii oltenilor au explicat că brazilianul s-a aflat pe lista scurtă a atacanților doriți în această vară, însă în cele din urmă s-a mers pe varianta Elisor, după ce campioana Bulgariei a plătit fără să stea pe gânduri 1,5 milioane de euro în schimbul său. El a înscris un gol splendid cu Kairat Almaty și și-a trimis echipa în play-off-ul Ligii Campionilor.

Reinaldo, gol de excepție în Kairat – Levski. Mihai Rotaru își pune mâinile în cap

Din păcate, transferurile din acest sezon ale Universității Craiova nu au mai avut același impact ca cele din stagiunea precedentă. În urmă cu un an, oltenii au dat lovitura cu foarte mulți jucători, printre care Al Hamlawi, Nsimba, David Matei sau Romanchuk.

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însă un fotbalist care a fost în vizorul formației din Bănie, dar care nu a mai ajuns în cele din urmă în România, Reinaldo, brazilian transferat de Levski, arată foarte bine la campioana Bulgariei, iar evoluțiile sale îi amărăsc pe conducătorii Craiovei, care au fost la un pas să-l semneze. Marți seară, în Champions League, el a înscris un gol spectaculos prin care a asigurat calificarea echipei sale în play-off-ul de UEFA Champions League, unde Levski va întâlni AEK Atena, vechea cunoștință a oltenilor.

QUEL BUT DE REINALDO, LE LEVSKI SOFIA SE RAPPROCHE DES BARRAGES DE LIGUE DES CHAMPIONS ! 🇧🇬 — Le Football en VOD LXXX (@le_lxxx8228)

Ce spunea Sorin Cârțu despre Reinaldo

Universitatea Craiova a ajuns prima la Reinaldo, însă Levski a acționat și a pus banii pe masă în timp ce oltenii analizau situația. Sorin Cârțu a explicat cu lux de amănunte cum au decurs negocierile: „Jucătorul de la Levski care a dat două goluri a fost printre primii cinci atacanţi pe care noi am vrut să îi aducem la echipă. S-a luat legătura cu Santa Clara, iar răspunsul a fost de 1,5 milioane de euro. Au spus că atât valorează jucătorul.

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A discutat Mario Felgueiras cu el, iar în situaţia asta trebuia să discutăm cu acţionarii, să punem pe masă această variantă, pentru că era prima discuţie. Un milion şi jumătate de euro plătiţi a doua zi, imediat. N-au mai aşteptat să le dăm noi un răspuns şi au venit cu oferta de 1,5 milioane de euro. A fost adjudecat de Levski. Levski şi-a făcut o echipă. Aţi văzut echipa pe care au construit-o: doar fundaşii centrali sunt bulgari, în rest au adus jucători din afară, brazilieni şi alţii”, a spus Sorin Cârţu, la Prima Sport, înainte de „dubla” dintre campioana României și a Bulgariei.