Mihai Rotaru, culisele numirii antrenorului Filipe Coelho: „La Craiova nu e pe ieftineală. Am exclus de pe listă nume importante”

Filipe Coelho este noul antrenor de la Universitatea Craiova. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi pe banca alb-albaștrilor a fost secundul lui Paulo Bento la naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Mihai Rotaru a dezvăluit în direct cum a ajuns la această variantă.

Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova. Mihai Rotaru a dat toate detaliile

Universitatea Craiova s-a mișcat rapid și . Miercuri, 12 noiembrie, de la ora 12:00, va avea loc o conferință de presă în cadrul căreia Filipe Coelho, noul antrenor al clubului din Bănie, va fi prezentat oficial.

Mihai Rotaru a dezvăluit că nu a vrut să aducă antrenori cu nume importante în România pentru că aceștia nu ar fi venit pentru performanță la Craiova, ci pentru bani. De asemenea, omul de afaceri a dezvăluit că managerul sportiv al oltenilor, Mario Felguieras, nu s-a cunoscut personal cu .

„Este profilul pe care l-am dorit. De mai mult timp am creionat ce căutăm în cazul în care ne despărțim de antrenor. Prima condiție, antrenor străin. De ce? Cu antrenor străin am cucerit singurele trofee, două Cupe, o Supercupă și ne-am bătut la campionat, cu Bergodi.

Mai departe, am vrut un antrenor tânăr, până în 50 de ani. De ce? Ca să fie din școala nouă de antrenori și să vină dintr-un fotbal care să spună ceva la nivel mondial. Putem vorbi de Spania, Italia, Portugalia, Germania. Mulți antrenori care au demonstrat ceva și care au propus nume în fotbalul mondial. Nu ne-am dorit nume, am exclus de pe lista noastră nume importante”, a declarat Mihai Rotaru, la .

Mihai Rotaru a ales antrenorul Universității Craiova: „Mario nu l-a cunoscut înainte”

Filipe Coelho va debuta pe banca Universității Craiova pe 21 noiembrie, în duelul din SuperLiga cu FC Argeș. „Eu am considerat că dacă un antrenor din primele 5 campionate din lume cu nume vine în România, vine pentru bani, nu pentru performanță. Din moment ce are nume, performanța înseamnă că a făcut-o. Acestea au fost principalele criterii.

Am avut o listă lungă de nume din Germania, Portugalia. Am avut discuții în cadrul Consiliului de Administrație și alegerea noastră a fost Filipe Coelho pentru că am avut referințe foarte bune din Portugalia.

Mario nu l-a cunoscut înainte. Avem, noi ca și club, relații foarte bune în fotbalul portughez. Nu vorbim de Felguieras. Din toate direcțiile au venit referințe foarte bune”, a mai zis Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru le-a răspuns suporterilor, după venirea lui Filipe Coelho la U Craiova

la Universitatea Craiova. Totuși, Mihai Rotaru le-a răspuns suporterilor și a dat exemplul Devis Mangia, antrenor care a făcut performanță în Bănie.

„Când l-am adus pe Mangia după Gigi Mulțescu, suporterii strigau pe stradă după mine «Rotarule, ți-ai bătut joc de noi, l-ai dat afară pe nea Gigi Mulțescu și l-ai adus pe macaronarul ăsta». Înainte ziceau de Mulțescu «cum să îl aduci pe dinamovistul ăsta?». Și Mangia a fost foarte apreciat la Craiova. Și era no name, nu antrenase decât 3 etape la Palermo.

Acesta este răspunsul meu pentru suporteri. Repet, am câștigat 3 trofee, toate cu antrenori străini. A fost secundul lui Paulo Bento timp de 7 ani, este altceva, știm cine este Paulo Bento. A fost mâna dreaptă a lui. Avem atâtea cazuri de secunzi care au demonstrat, Mikel Arteta este un exemplu. Este un produs al școlii portugheze de fotbal. Este un tip cu personalitate, este un lider, știe să conducă grupul”.

Cine este Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova. Dezvăluirile lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru a dezvăluit că este optimist în legătură cu venirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Omul de afaceri din Bănie susține că antrenorul vorbește engleză foarte bine.

„Este un antrenor în care credem și pe care l-am ales pe un profil creionat înainte. Nu este un secund, este asistentul lui Paulo Bento, este o mare diferență. Școala portugheză de antrenori este cu siguranță cu multe clase peste școala noastră. Am discutat cu el noaptea, după ce am terminat cu Mirel Rădoi. Am un vibe foarte bun, l-am simțit extrem de bine, e un tip care știe ce vrea. Nu este un tip coleric, dar nici liniștit.

Cel mai important era să văd capacitatea de leadership, calitatea umană. Vorbește engleză foarte bine, a lucrat în Emirate, în China, în Coreea de Sud. Este un antrenor care este în condițiile Craiovei, care nu este o echipă ieftină, plătește. Stăm bine la capitolul ăsta. La Craiova nu este pe ieftineală. Staff-ul vine de mâine. Jucătorii, joi dimineață, atunci va fi discuția cu jucătorii, dar jumătate sunt la naționale”, a încheiat Mihai Rotaru.