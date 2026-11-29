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Pentru al doilea an consecutiv, Târgul de Crăciun de la Craiova domină Europa. S-a anunțat, oficial, chiar de către primarul orașului din Oltenia, că această locație a primit, și pentru iarna lui 2026-2027, cele mai multe voturi de la public, devansând târgurile din Riga (Letonia, locul 2) și Sofia (Bulgaria, locul 3). Mihai Rotaru (54 de ani), patronul de la U Craiova, intră și el în „hora” celor care laudă realizarea din Cetatea Băniei.

Ce spune Mihai Rotaru despre Târgul de Crăciun de la Craiova: „E fabulos!”

Mihai Rotaru a avut o amplă intervenție la FANATIK SUPERLIGA după partida Brighton – Universitatea Craiova scor 4-0 din grupa de UEFA Conference League. În afară de subiectul zilei, patronul campioanei din SuperLiga a mai comentat și alte teme de mare interes în aceste zile, nu neapărat din zona sportivă.

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Moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe omul cu banii din Bănie despre deja celebrul și de la Craiova. Patronul Universității recunoaște că încă nu l-a vizitat. Cu toate acestea, Rotaru este la curent cu locația și spune că târgul este „ceva fenomenal”. Principalul finanțator al campioanei din SuperLiga admite că el însuși este un promotor al Târgul de Crăciun de la Craiova pe oriunde merge în lume.

„(n.r. La faimosul Târg de Crăciun din Craiova ați fost?) Încă n-am ajuns, dar o să ajung acum. (n.r. Cum, n-ați ajuns la Târgul din Craiova?) Încă nu am ajuns. Vreți să vă păcălesc? Dacă îmi mai puneți întrebarea de două ori, o să vă zic că am ajuns. Este ceva fenomenal. Este ceva fenomenal. Toată lumea mi-a povestit. Este o feerie, este o bucurie. Iar eu pe unde merg și la Brighton și la Londra, le povestesc tuturor cât de fabulos este Târgul de Crăciun de la Craiova”, spune Rotaru.

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Târgul de Crăciun de la Craiova aduce oameni și la meciurile Universității de pe „Ion Oblemenco”

Indirect, fotbalul din Bănie are mult de câștigat datorită existenței în oraș a acestui Târg de Crăciun pus la punct de primărie. faptul că mulți dintre vizitatorii de la târg se interesează să vadă cum pot ajunge și la meciurile jucate pe stadionul „Ion Oblemenco” în cupele europene, dar și în SuperLiga. „La Craiova vin canadieni, vin australieni. E o întreagă nebunie. Dar acum ne bucurăm pentru că, de exemplu, vin oameni la Târgul de Crăciun și sună dacă pot să vină și la meciul cu (FC) Copenhaga sau la meciul cu Galațiul. (…) Mă tot sună oameni pentru meciul cu Copenhaga. Cineva vrea cinci bilete obligatoriu, o cunoștință, pentru că vine la Târgul de Crăciun și vrea să vină și la meci”.

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Mihai Rotaru a mai fost întrebat, în cadrul intervenției sale de la FANATIK SUPERLIGA, și despre , despre care FANATIK a scris mai multe materiale în exclusivitate. Acesta a dat asigurări că totul s-a rezolvat și a spus că orașul este unul sigur. „Eu zic că lucrurile sunt sub control și sunt în regulă. Cred că au fost episoade nedorite, dar nu cred că se vor mai repeta. Chiar nu m-am ocupat în mod direct de aceste lucruri. Nu mă mai ocup de Academie de câțiva ani de zile. Sau să spunem că nu o mai păstoresc. Dar eu zic că lucrurile sunt ok. Și Craiova, dacă mă întrebați pe mine, este în top 3 orașe sigure din Europa”.

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