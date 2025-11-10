Mirel Rădoi, out de la Universitatea Craiova! Mihai Rotaru a făcut anunțul: „Am stat până târziu în noapte! A renunțat la proiect”. Cine va fi antrenorul oltenilor. Update

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a pierdut în etapa 16 din SuperLiga, scor 1-2 cu UTA. În urma acestui rezultat, Mirel Rădoi și-a anunțat jucătorii că va părăsi echipa. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, va anunța decizia finală într-o conferință de presă vizavi de postul de antrenor.

Mario Rotaru a transmis că nu au început să caute antrenori de dinainte, deși știa de posibilitatea ca Mirel Rădoi să demisioneze. Cât despre Rădoi, patronul oltenilor a spus că acesta regretă, la rându-i, decizia de a renunța la proiect.

„Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că pleacă. E afectat emoțional, mi-a spus aseară că nu poate să continue, că va face rău echipei. Este foarte greu pentru mine să stau să schimb antrenorii. Trebuie să găsești alte relații, să cunoști alte proceduri.

Din superstiție, nu am vrut să căutam antrenori. Știam că e posibil ca Mirel să plece, e bine măcar că avem acum două săptămâni, e pauza echipei naționale. A fost o decizie grea dacă să mergem pe mâna unui antrenor român sau străin. Având în vedere de ceea ce ne dorim pentru clubul nostru, sunt convins că e corectă decizia de a merge pe mâna unui antrenor străin”, a spus Mihai Rotaru.

Mario Felgueiraș a mărturisit că următorul antrenor care va veni la Universitatea Craiova va fi străin. Directorul sportiv ține să îi mulțumească lui Rădoi pentru ceea ce a obținut la club. Totodată, Felgueiraș a recunoscut că profilul viitorului tehnician va fi unic în România.

„Voiam să îi mulțumesc lui Mirel și staff-ului pentru munca depusă. Din păcate, știți cum s-a terminat, domnul Rotaru a explicat ce s-a întâmplat. Mirel a luat această decizie, este o situație complicată pentru noi.

Toată noaptea am stat în discuții, știam ce criterii aveam de respectat la noul antrenor. Pot să vă spun că va fi un străin. Avem o listă scurtă, cu trei nume. Este un profil de antrenor la care nu vă așteptați, dar este unul clar pentru noi. Vrem să fie o ambiție de a câștiga, să fie o foame de performanță.

E un profil de antrenor care nu există în România, dar decizia nu este încă luată. Nu cunoșteam pe niciunul personal, ei au fost propuși. Telefonul a sunat non-stop ieri. Până miercuri veți afla cine e, unul este latin”, a declarat Mario Felgueiraș.

În cadrul conferinței de presă, Mihai Rotaru a anunțat că înțelegerea cu Mirel Rădoi a ajuns la final. Antrenorul a anunțat vestiarul că va pleca după finalul jocului cu UTA, și, în ciuda încercărilor de a rămâne la echipă, Rădoi nu s-a răzgândit.

„Este a doua oară când mă prezint în fața voastră. Prima oară am venit cu optimist, iar acum vin cu o foarte mare tristețe. Mirel Rădoi s-a retras din proiectul Universitatea Craiova.

Aseară și-a luat la revedere de la jucători. Am avut o discuție până în târziu în noapte, am încercat să îl convingem să rămână în acest proiect. Din nefericire, a renunțat. Motivele au fost emoționale, a făcut un pas în spate.

Ne dorim să avem un antrenor străin, care are o școală puternică de fotbal. Nu avem încă o naționalitate, că e suedez, portughez, nu contează ”, a declarat Mihai Rotaru.

Deși avea o clauză de 250.000 de euro, Mirel Rădoi s-a despărțit amiabil de Universitatea Craiova. Antrenorul a renunțat la salariul pe pe luna octombrie și la zilele lucrate din noiembrie. Mihai Rotaru s-a arătat optimist că performanța poate continua.

„Mirel Rădoi a făcut performanță, cele mai bune rezultate din ultimii 40 de ani. Din nefericire, a renunțat la proiect. Mirel a însemnat foarte mult pentru Universitatea Craiova, vă spun asta cu tristețe, uman, nu ne doream să plece.

Am trăit bucurii europene, am obținut victoria aceea la Viena. Avem speranță că putem trece mai departe și că putem obține cele mai bune rezultate de când sunt la Universitatea Craiova.

Înțelegerea este una amiabilă, el a renunțat la plata salarială pe luna octombrie și pe cele 8 zile din luna noiembrie. Nu am discutat cu jucătorii, am așteptat această conferință”, a mai spus Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru a convocat o conferință de presă în regim de urgență la Universitatea Craiova vizavi de situația lui Mirel Rădoi

În urma înfrângerii cu UTA, tensiunea din Bănie a atins cote înalte. Deși Mirel Rădoi a fost aplaudat de suporterii la finalul duelului de pe „Ion Oblemenco”, acesta, în vestiar, și-a anunțat jucătorii că va părăsi echipa.

Cum un anunț oficial nu a fost publicat în această privință, Mihai Rotaru, acționarul majoritar al echipei, a convocat o conferință de presă luni, de la ora 14:00, la care va fi prezent și Mario Felgueiras.

„Conferință de presă extraordinară Universitatea Craiova – ora 14:00, LIVE pe Facebook. Participă Mihai Rotaru, acționarul majoritar și Mario Felgueiras, managerul sportiv”, s-a arătat în postarea de pe rețelele de socializare.

Mihai Rotaru va anunța, cel mai probabil, la ce acord s-a ajuns cu Mirel Rădoi, antrenor care și-a dat pentru a șasea oară în 10 luni demisia, și ce va urma în Bănie.

Toate culisele demisiei lui Mirel Rădoi

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . După înfrângerea cu UTA, antrenorul s-a dus în vestiar și le-a transmis jucătorilor că nu va mai continua. Interesant este faptul că este a șasea oară în decurs de 10 luni când tehnicianul amenință cu plecarea.

„Azi-noapte, după partida pierdută surprinzător de Craiova, Mirel Rădoi și-a luat adio de la jucători și a anunțat că demisionează. Ca să înțelegeți ce e la Craiova și despre echilibrul emoțional al lui Mirel Rădoi: este a șasea oară în decurs de 10 luni când Mirel Rădoi își anunță jucătorii că nu va mai fi antrenorul Universității Craiova. Toți jucătorii au rămas mască, mai ales după victoria din Conference League.

Nimeni nu se aștepta. A fost o înfrângere, dar asta e situația. După ce s-a terminat meciul, i-a anunțat ferm pe jucători că este ultima sa partidă ca antrenor. Față de alte dăți, s-a întâlnit cu conducerea. Nu cu Mihai Rotaru, cu conducerea. Cu Costeșin, cu Felgueiras, cu cei care conduc clubul. I-a anunțat și pe ei că-și dă demisia”, a transmis Horia Ivanovici.

Universitatea Craiova, pe urma unui antrenor portughez

În continuare, Horia Ivanovici a anunțat că, în cazul în care plecarea lui Mirel Rădoi se va materializa, . Mario Felgueiraș, managerul sportiv, se va ocupa de aducerea unui conațional.

„Dacă se va concretiza plecarea lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova va aduce antrenor portughez, pe filiera lui Mario Felgueiras. Rotaru și acționarii nu vor să mai audă de antrenori români. Repet, Mihai Rotaru nu se va opune plecării lui Mirel Rădoi, dar îi va spune, conform contractului, să plătească clauza de reziliere de 250.000 de euro”, a declarat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.