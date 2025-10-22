Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu 40.000 de euro pe lună!”. Câți spectatori vor fi joi pe „Oblemenco”

ADVERTISEMENT

pierdut în Polonia, în fața celor de la Rakow. Pentru olteni urmează duelul de pe teren propriu cu Noah, iar Mihai Rotaru a dezvăluit că a plătit toate primele de calificare jucătorilor. Totodată, el a precizat și câte pachete s-au vândut și a vorbit despre calitatea echipei din Armenia.

Câți bani au primit jucătorii Craiovei pentru calificarea pe tabloul principal din Conference League

La fel ca FCSB, Universitatea Craiova s-a calificat pe tabloul principal al unei cupe europene, însă în Conference League, cea de-a treia competiție UEFA. Cu toate acestea, jucătorii au avut trecute în contract prime de calificare, iar Mihai Rotaru a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este media bonusurilor primite de fotbaliști:

„Da, le-am dat prime. Sunt prime conform contractului. Așa este normal, să se plătească. Media a fost undeva la 15.000 de euro de jucător. Noi nu am avut niciodată probleme cu plătitul banilor și sper să nu avem vreodată”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Oltenii iau cu asalt „Ion Oblemenco”. Câte pachete de Conference League s-au vândut

Înainte de primul meci disputat pe „Ion Oblemenco” din faza ligii a UEFA Conference League, Mihai Rotaru a anunțat că Universitatea Craiova a vândut o parte din pachetele de cupe europene, iar restul biletelor au fost puse în vânzare pe locuri individuale:

„S-au vândut undeva la 11-12 mii de pachete și sâmbătă seară s-a dat drumul la vânzarea pe locuri individuale. Mai sunt undeva la 11-12 mii de locuri la vânzare. Ne dorim cele trei puncte cu Noah, mai ales că e primul meci pe ‘Oblemenco’ în grupa mare, nu în preliminarii, după zeci de ani. E un meci pe care ne dorim să-l câștigăm, să punem trei puncte în clasament și două puncte în coeficient. Sunt premise clare ca stadionul să fie plin, eu sper că se va umple”, a spus patronul Universității Craiova, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Noah, echipa pe care Universitatea Craiova o va întâlni în următorul meci din Conference League

Noah a câștigat primul titlu de campioană a Armeniei în sezonul trecut, când a reușit chiar să facă eventul, câștigând și Cupa Armeniei. Deși lotul lor este cotat la doar 13 milioane de euro, adică mai jos decât cel al Universității Cluj, spre exemplu, ei oferă salarii destul de mari jucătorilor.

Mihai Rotaru a explicat la FANATIK SUPERLIGA că iar salariul său lunar se ridică la o sumă de 40.000 de euro, bani pe care nici starurile din SuperLiga nu îi primesc.

„Noah este o echipă cu rezerve de 40-45 de mii de euro pe lună. Oshima este rezervă la ei și are 40.000 euro pe lună. Noi am urmărit-o în preliminarii, speram să se califice pentru că aveam bonus de calificare la Oshima. Ne interesa să luăm banii, nu știam că vom pica cu ei. Este o echipă puternică, nu este o echipă slabă”, a mai explicat Rotaru.