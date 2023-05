Mihai Rotaru, decizie în privința lui Eugen Neagoe după ce Universitatea Craiova a ratat Europa. „Geană”, resemnat: „Vom avea o întâlnire”

Universitatea Craiova a ratat șansa de a se califica la barajul pentru Conference League. Echipa antrenată de Eugen Neagoe , și a ratat șansa de a o depăși pe CFR Cluj. Fosta campioană a României a pierdut, de asemenea, cu Farul, scor 1-2, însă a încheiat sezonul pe locul 3 și va juca finala barajului cu FC U Craiova 1948.

Eugen Neagoe rămâne la Universitatea Craiova după ratarea barajului pentru Conference League: „Poate fi ajutat să facă mai multe”

Universitatea Craiova a terminat pe locul 4 în play-off-ul SuperLigii, astfel, oltenii au rămas în afara locurilor care duc în cupele europene. Per total, „juveții” au încheiat sezonul fără niciun trofeu, însă Mihai Rotaru a luat decizia de a continua cu Eugen Neagoe la Universitatea Craiova și în sezonul viitor.

„Din păcate, ne doream să avem continuitate în Europa. Ne doream să mergem în grupe. Eu un sezon complet ratat. Eu luam în calcul această situație. Lotul de jucători este o componentă a unui club. Este un tot, iar noi trebuie să-l gestionăm. Știm ce avem de făcut.

Da (n.r. dacă rămâne Eugen Neagoe), și cred că poate fi ajutat să facă mai multe în sezonul viitor. Ține de calitatea staff-ului și a lotului de jucători. Cred că ne putem îmbunătăți în ambele direcții”, a declarat Mihai Rotaru, la TV .

„Eu nu iau decizii la cald, sub presiune. Dacă am luat o decizie în sensul ăsta, înseamnă că am luat-o cu mult înainte. Prefer să am o analiză pe o perioadă lungă. Noi în seara asta nu am fost la mâna noastră. Ambițiile mele au fost întotdeauna mari.

Dar dacă voi exclude fotbalul, va fi altceva”, a răspuns Mihai Rotaru, în momentul în care, a fost întrebat dacă se va retrage din fotbal după ratarea cupelor europene.

Eugen Neagoe, dezamăgit după ratarea barajului pentru Conference League: „Nu îmi doream acest scenariu”

a început cu rezervele ultimul meci pe banca lui Sepsi, însă câștigătoarea Cupei României Betano și-a creat numeroase de gol, iar la ultima fază, Marius Ștefănescu a reușit să-l învingă pe cel mai bun jucător al oltenilor, Laurențiu Popescu.

Eugen Neagoe a mărturisit că nu a stat cu ochii pe rezultatul din meciul celor de la CFR Cluj cu Farul și le-a cerut același lucru și jucătorilor săi. În ciuda rezultatului favorabil din Gruia, Universitatea Craiova a pierdut și a ratat șansa de a juca împotriva lui FC U Craiova 1948 pentru calificarea în preliminariile Conference League.

„De trei zile vorbesc cu băieții, le spun să rămânem concentrați, să ne vedem de joc, să nu ascultăm în stânga și în dreapta, pentru că știam că cei de la Farul vor juca. Am jucat modest, slab, o seară foarte tristă pentru noi.

În această seară, totul depindea doar de noi, să ne facem treaba pe teren, indiferent de ce se va întâmpla la celălalt joc. La final, am aflat că a câștigat Farul. Nu mă interesa. Le-am spus să rămânem concentrați pe tot parcursul jocului, dar nu am reușit. E o seară tristă, am dezamăgit atâta lume, suporterii, dar ăsta e fotbalul.

Nu îmi doream acest scenariu, dar se întâmplă, chiar vedeam ieri Borussia Dortmund cu Mainz. Le-am zis că nu vreau să avem soarta celor de la Dortmund. Din păcate, de ce mi-a fost frică nu am scăpat. Am tras în fiecare zi un semnal de alarma. De trei zile, le tot spun băieților”, a spus Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe, un car de nervi la finalul partidei Universitatea Craiova – Sepsi 0-1: „Niciodată nu am stat legat”

La un moment dat, fanii oltenilor au răbufnit și i-au scandat demisia lui Eugen Neagoe. Antrenorul venit la începutul anului pe banca „juveților” de la ”U” Cluj a răbufnit la flash-interviu în momentul în care a fost întrebat despre posibilitatea de a pleca din Bănie.

„Vom avea o discuție mâine dimineață, nu știu la ce s-au gândit. Eu am făcut tot ce a ținut de mine. (n.r. ’S-a strigat demisia? Se pot face schimbări?’) Asta vreți? Văd că întrebați în fiecare zi? A spus patronul de trei ori, ce să spun eu? Dacă vrea el, voi pleca, care e problema? Niciodată nu am stat legat, dar tot puneți întrebările astea. După aia vorbiți că se schimbă antrenorii des. Voi schimbați antrenorii. V-a spus patronul, ce vreți să vă spun?

Vom avea o întâlnire mâine, probabil mergem în vacanta. Echipa se va reuni pe 14 iunie. Nu vor fi schimbări majore, dar vor veni 4-5 jucători. Nu pot să spun în acest moment numele jucătorilor. Unii jucători sunt la final de contract. Unora li se vor prelungi contractele, altora nu. Și eu am fost fotbalist, și la fel s-a întâmplat. Asta e viața fotbaliștilor.

Cât timp nu suntem în cupele europene, este un an ratat, dar cred ca Universitatea Craiova a jucat bine în acest play-off, dar nu am avut șansă în niciun joc. Am făcut un joc slab în această seară. Recunosc, știu care e realitatea, dar nu am putut să facem mai mult”, a încheiat Eugen Neagoe.