Mihai Rotaru demontează acuzațiile lui U Cluj la adresa lui Sorin Cârțu: „Mint! I-au zis ‘taci, boșorogule!’”. Totul a pornit de la ieșirea lui Cristea

Meciul de miercuri seară dintre s-a lăsat cu un scandal monstru. După ce , patronul Mihai Rotaru a intervenit și le-a oferit replica ardelenilor.

Mihai Rotaru, intervenție de forță majoră după ce U Cluj l-a pus la zid pe Sorin Cârțu

Deși oltenii s-au impus cu 1-0 și au luat toate cele 3 puncte contra liderului Superligii, meciul nu s-a terminat în cel mai plăcut mod. Dan Nistor și Alexandru Chipciu l-au acuzat pe Sorin Cârțu de injurii și comportament deplasat.

Mihai Rotaru, patronul echipei din Bănie, a reacționat imediat după finalul partidei. Finanțatorul Universității Craiova a negat acuzațiile ardelenilor către președintele onorific de la clubul său și a dezvăluit că totul a plecat de la ieșirea de pe teren a lui Iulian Cristea.

„Cristea când a ieșit a început să înjure spectatorii!”

„Nu uitați că U Cluj la pauză a avut un penalty care nu a fost. Înainte a fost un henț cât casa la Masuero, arbitrul trebuia să intervină. Contextul este foarte important pentru a înțelege că a fost un meci plin de tensiuni.

La pauză, domnul Cârțu i-a zis arbitrului să fie atent, că înainte de penalty a fost henț, iar cineva de la ei i-a zis: ‘Taci, bă, boșorogule’, iar apoi l-au înjurat.

Cristea când a ieșit a început să înjure spectatorii. Cârțu i-a zis: ‘Tu înjuri spectatorii pe Omblemeco, mă? Nu îți e rușine?’. Sorin Cârțu mi-a dat cuvântul că nu a făcut așa ceva. Și că el a fost înjurat. Cum poți să vorbești așa cu Sorin Cârțu pe Oblemenco?”, a declarat Mihai Rotaru la

„Sorin Cârțu nu bea de 30 de ani. Nu are voie să pună gura pe alcool. Cum poți să spui că el bea?”

„Acum două minute m-au sunat colegii mei, dar eu nu am fost la meci. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu am elemente. Nu sunt în țară. Nu pot să comentez ceva despre ceva ce nu știu. Uitați-vă cât de avantajată de U Cluj cu programul intermediar. Are cele mai multe zile libere.

Fără discuții, această echipă U Cluj a creat animozități. Nu mă puneți să comentez lucruri pe care nu le-am văzut. Sunt convins că nu s-a apărat așa ceva. Bineînțeles că mint.

Sorin Cârțu nu bea de 30 de ani. Nu are voie să pună gura pe alcool. Cum poți să spui că el bea? Nu cunosc ce a fost acolo. Dacă Bic, Artean, Chipciu și Nistor l-au înjurat înainte pe Sorin Cârțu ce facem? Nu-l cunosc pe Nistor, nu pot zice ce a făcut”, a mai declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

„Era să mor de inimă!”

Partida dintre cele două echipe a avut un grad de intensitate tot mai crescut pe parcurs ce minutele treceau. Oltenii au avut multe ocazii de gol, însă jucătorii lui Mirel Rădoi nu au reușit să le fructifice.

Mihai Rotaru vorbit și el despre acest aspect și a mărturisit că a trăit meciul la maxim și că echipa sa trebuia să câștige la o diferență de scor mult mai mare decât cea înregistrată.

„Era să mor de inimă. Nu îmi venea să cred. Trebuia să le dăm 3-0. Am auzit că nu este nevoie de patroni în fotbal. M-a sunat un coleg cu 3 minute înainte de a mă suna dumneavoastră”, a mai spus Mihai Rotaru.

4 este locul ocupat în acest moment de Universitatea Craiova în clasament, cu 42 de puncte