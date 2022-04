Mihai Rotaru, despre meciul Universității Craiova în Liga 1: „Făt Frumos versus Balaurul cu Șapte Capete”. Avertisment pentru FCSB

Universitatea Craiova vrea să dea o nouă lovitură în Casa Pariurilor Liga 1. După ce oltenii au câștigat cu FCSB, la București, după 33 de ani de secetă, vrea ca echipa sa să o bată și pe CFR Cluj. Derby-ul de pe „Ion Oblemenco” e programat duminică, 10 aprilie, de la ora 20:30.

Mihai Rotaru, comparație hilară a derby-ului Universitatea Craiova – CFR Cluj

Angrenați în semifinalele Cupei României, alb-albaștrii au ca obiectiv și ocuparea locului 2 în Casa Pariurilor Liga 1. Sunt pe a treia treaptă a podiumului, cu 33 de puncte, patru mai puține decât FCSB. Patronul „Științei” își dorește ca fotbaliștii lui Reghecampf să micșoreze ecartul după etapa a patra din play-off, când are loc derby-ul U Craiova – CFR Cluj.

„Meciul ăsta e ca istoria dintre Făt Frumos și Balaurul cu Șapte Capete, iar acum ăsta e scopul nostru: să răpunem Balaurul. Dar pentru asta avem nevoie de tot ce mișcă în Oltenia.

Ne-am minți singuri dacă am spune că e ușor, dar locul 2 se poate. Trebuie să credem în el, dar pentru asta trebuie să avem un parcurs perfect, iar primul hop mare e duminică. Cu suporterii în tribună, viața ne poate fi mai ușoară”, a declarat Mihai Rotaru, la .

Va fi pentru a cincea oară când U Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în sezonul 2021-2022. Oltenii i-au învins pe ardeleni în Supercupa României și i-au eliminat din Cupa României, în timp ce în sezonul regulat a fost 1-0 pentru echipa lui Petrescu, în Gruia, și 1-1 pe „Ion Oblemenco”.

Sorin Cârțu: „Mă aștept ca Dan Petrescu să spună că suntem favoriți”

, singurul candidat înscris la alegerile pentru președinția Universității Craiova. Gloria „Craiovei Maxima” se teme de jocurile psihologice ale lui Dan Petrescu.

„N-aş vrea să pierdem cu CFR, pentru că venim după un moment bun, avem o stare de spirit pozitivă după victoria aceasta la Bucureşti cu FCSB. Mi-aş dori o atitudine echilibrată şi cu agresivitate pozitivă, pentru a obţine cele trei puncte, care ne-ar consolida în lupta pentru locul doi.

Locul trei nu este însă nici el asigurat, pentru că înfrângerea cu Voluntari va atârna, voiam şase puncte faţă de ei, era mai bine să ne detaşăm. Ne-ar ajuta foarte mult o victorie cu CFR, dar m-aş mulţumi şi să nu pierdem.

Să fim echilibraţi, să nu mai facem cadouri, să fim nevoiţi să alergăm după egalare. Să vedem dacă putem da lovitura de graţie, dar trebuie să fim foarte atenţi şi concentraţi.

Mă aştept ca Dan Petrescu să spună că suntem favoriţi, am văzut că a spus deja că intrăm în lupta la titlu dacă vom bate, dar nu ştiu dacă mai merg astfel de declaraţii. Am văzut că şi Toni Petrea a spus că am avut nu ştiu ce strategie, de parcă ne-am fi îmbolnăvit noi jucătorii” a declarat Sorin Cârţu, la Oltenia TV.