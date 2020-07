Mihai Rotaru, despre victoria Craiovei la „masa verde” în meciul cu Astra: „Avem un caz similar în Spania”

Partida dintre Astra Giurgiu și Universitatea Craiova nu se mai joacă nici astăzi, 31 iulie, după ce au fost descoperite alte patru cazuri de coronavirus în formația lui Bogdan Andone.

Mihai Rotaru a amintit de un caz similar petrecut în Spania, atunci când Fuenlabrada și-a ratat șansa de a juca într-un play-off pentru intrarea în La Liga, din cauza infectărilor de la club.

Patronul oltenilor încearcă să obțină victoria la „masa verde” în meciul cu Astra și a anunțat că a făcut sesizări către Comisia de Disciplină/

Mihai Rotaru știe cum Craiova va câștiga la „masa verde” partida cu Astra

Mihai Rotaru, patronul oltenilor, știe cum Universitatea Craiova ar putea câștiga la „masa verde” partida cu Astra Giurgiu: „Situația e mult mai complexă, în momentul ăsta toți avocații noștri sunt pe fază, e o variantă să ne adresăm la Comisia de Disciplină și din fericire avem un exemplu cu Federația Spaniolă de Fotbal, cum s-a întâmplat cu Deportivo la Coruna în partida cu Fuenlabrada.

Nu acuzăm pe nimeni, dar Craiova trebuie să câștige cu 3-0.

Nu e adevărat, noi am avut un caz pozitiv, noi am fost apți de joc cu data de vineri, am trimis o adresă către Ligă, acel meci s-a reprogramat, cu acceptul Ligii, puteau să spună nu”.

„Dacă Liga ne spunea că putem să jucăm a doua zi, în acel moment jucam, nu era o problemă. Faptul că acest meci s-a amânat, a fost în temei legal, deci nu e din vina noastră.

Preferăm scenariul care să nu mai conteze acest meci, dar indiferent dacă FCSB bate pe CFR, noi vom fi pregătiți pentru ultimul meci din campionat”, a mai spus Mihai Rotaru.

„CFR dacă vrea să conteste decizia să meargă la TAS”

„CFR nu are calitate în această speță, nu are legătură cu meciul dintre Astra și noi. Dacă vor să conteste ceva, pot să meargă la TAS și să o facă.

Am fost la Giurgiu, am pus și tricourile în vestiar, sunt dezamăgit pentru că în momentul în care ne-am apropiat de stadion, nu ne-au lăsat să facem.

Nu înțeleg ce treabă are Astra cu campionatul, când spun că titlul trebuie să se decidă pe teren, ei trag la locul trei, nu la titlu.

Noi am trimis cereri către toată lumea, am expus speța clară și am cerut pentru fiecare instanță în parte sesizări.

Felicităm FCSB-ul că titularizează puștii la meciul cu CFR Cluj, să facă așa un sezon întreg, la anul cu siguranță vor fi mai sus”, a mai spus Mihai Rotaru.