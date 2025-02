Mihai Rotaru dezvăluie cum a fost deturnat Elvir Koljic de Rapid din drumul spre FCSB: „L-am sunat pe Gigi și i-am spus că nu mai putem s-o lălăim!”. Câți bani a plătit Dan Șucu

Elvir Koljic a făcut vizita medicală pentru FCSB, dar a semnat cu Rapid. , care au intrat pe fir şi au profitat de ezitarea roş-albaştrilor în a-l transfera.

Mihai Rotaru dezvăluie cum a fost deturnat Elvir Koljic de Rapid din drumul spre FCSB: “Ne-a pus într-o situaţie proastă”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, finanţatorul Craiovei, Mihai Rotaru, a vorbit despre acest transfer şi a explicat cu lux de amănunte cum a fost deturnat Koljic de Rapid în dauna celor de la FCSB. Giuleştenii au plătit 350.000 de euro pentru această mutare:

“Istoria pe scurt… Marţi la prânz m-a sunat Gigi că îl vor pe Elvir. Noi voiam să îl dăm pe UTA Arad gratis sau la Sarajevo tot gratis, dar cu procente. I-am zis că e transferabil, dar la ei fără bani nu se poate.

A făcut o ofertă, am negociat-o şi am bătut palma undeva la 200.000 de euro plus încă 100.000 de euro dacă Elvir este tot la ei peste un an şi jumătate. Vali Argăseală i-a dat seara un telefon lui Ovidiu Costeşin şi a spus că a căzut tranzacţia, că Gigi crede că are probleme şi aşa mai departe.

Ne-a pus într-o situaţie proastă. Trebuia să mă sune Gigi pe mine, nu să sune Vali pe Ovidiu. Eu negociasem cu Gigi. L-am sunat pe Gigi şi i-am spus că ne pune într-o situaţie proastă. I-am garantat că e o problemă, refacem tot ce aveam fiecare înainte de tranzacţie.

“«Băi, Gigi, nu putem s-o lălăim, deja au trecut două zile! Dă-mi un termen limită»”

În mod normal, a doua zi (n.r. miercuri) trebuia să fie la vizita medicală. L-au chemat abia ieri dimineaţa (n.r. joi). A fost acolo. A şi făcut vizita medicală. .

Dacă există posibilitatea de a-l transfera ei pe Elvir Koljic. L-am sunat pe Gigi fără să îi spun că am o altă ofertă: «Băi, Gigi, nu putem s-o lălăim, deja au trecut două zile! Dă-mi un termen limită».

M-a sunat la 16:30 şi mi-a spus că facem, dar abia mâine (n.r. vineri). Elvir era la RMN. În acel moment, am bătut palma cu Rapidul, undeva la peste 350.000 de euro plus bonusuri.

Eu eram plecat din ţară. M-am întors, la 10:00 seara ne-am văzut la mine acasă şi am închis tranzacţia. Asta este pe scurt istoria. Trebuia să mă întorc azi, m-am întors cu o zi mai devreme”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

“Doar Nicuşor Bancu a rezistat şase ani la Craiova”

Finanţatorul Universităţii Craiova a declarat că Elvir Koljic avea nevoie de o nouă provocare şi este bucuros de faptul că nu i-a întărit pe rivalii de la FCSB. În contractul cu Rapid este stipulată o clauză de 25% dintr-un viitor transfer:

“Mai departe, am mers fiecare pe drumul nostru şi Elvir a ajuns la Rapid. Din punct de vedere financiar este mai bine, dar şi pentru Koljic este mai bine. Oamenii şi-l doreau foarte mult. Avea nevoie de o nouă provocare.

Şase ani la Craiova este greu. Doar Nicuşor Bancu a rezistat şase ani la Craiova, dovadă că este singurul titular din SuperLiga în naţionala României. Dar este dificil.

Eu cred că Rapidul îl va face din nou să arate ca vechiul Elvir. Noi nu mai aveam această abilitate şi din cauza timpului. Noi l-am vândut. L-am sunat pe Gigi să îi spun că l-am vândut la Rapid.

“Eu am garantat că Elvir nu are nicio problemă medicală. Dădeam banii înapoi FCSB-ului”

A spus că nu este în regulă şi că a doua zi semna, dar apoi a spus că nu îl mai voia şi căuta pretexte de la doctor. Eu nu pot să judec. Eu fac business cu FCSB, cu Rapid, cu UTA.

Noi aveam un jucător în ultimele şase luni de contract, avea nevoie de o nouă provocare. Lucrurile au ieşit bine din punct de vedere financiar şi ne bucurăm că nu am întărit FCSB-ul. Noi credem în valoarea lui Elvir Koljic.

De asta am şi insistat să avem 25% din următorul transfer. Eu am garantat că Elvir nu are nicio problemă medicală. Dădeam banii înapoi FCSB-ului. Ultima problemă medicală era din 2023. Avea nevoie de o nouă provocare”, a spus Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

