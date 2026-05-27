Mihai Rotaru dezvăluie momentul în care a vrut să plece de la Universitatea Craiova: „Le-am spus lui Pavel Badea și Sorin Cârțu că e gata!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a avut un sezon 2025-2026 de vis. După un șir lung de așteptări, echipa Băniei a reușit să câștige, din nou, titlul de campioană și Cupa României. Pentru Mihai Rotaru, așteptarea a fost extrem de grea. De 13 ani așteaptă afaceristul această performanță. Au fost însă și momente în care a vrut să se retragă.

Când a vrut Mihai Rotaru să se retragă din fotbal

și a vorbit despre anul de excepție al Universității Craiova. Oltenii au făcut eventul la 35 de ani distanță de la performanța din stagiunea 1990-1991. Mihai Rotaru investește de 13 ani la alb-albaștri, „Am avut două momente serioase. Nu mai știu care cum a fost, dar era vorba de același lucru. Pierderile operaționale la U Craiova, dacă excludem cupele europene și vânzarea de jucători, sunt undeva la 5.000.000 de euro pe an. 2017, 2018, 2019, noi am făcut profituri mici, dar pe care nu le vezi relativ. Dar pandemia a dat totul peste cap. Am pierdut 5-6 milioane în fiecare an. Nu sunt un om care să își permită să piardă atât an de an. Poate un an, poate doi, maxim patru, dar atât.

ADVERTISEMENT

Am vorbit și cu Pavel Badea, care e președinte CS Universitatea, și am zis să încerce să găsească alte soluții pentru că nu o pot susține la nesfârșit. Sau pot, dar să nu se aștepte la performanță. (n.r. – Când ați vorbit cu el?) Acum trei ani de zile. Zic E păcat pentru tot ce am investit. Pe mine nu mă interesează să iau banii înapoi. Dacă o cedez, o cedez gratis. Nu țin de ea. Nu e echipa mea și a familiei mele. I-am dat și varianta să o preia el. Eu asigur 10-12 milioane de euro pe an. Preia tu, Cârțu, președinte, tu, director executiv. A zis da, pare interesant. Ei să o conducă și eu să ofer un buget de 10-12 milioane pe an. După care a venit Badea și a zis nu.

Și în acel moment am zis că vreau să mă retrag. Când s-au făcut 10 ani în care am avut grijă de Știința, 10 ani în care am vrut să o protejez, să am grijă de ea. Și atunci a venit această idee. Nu a mea, a unui acționar, de a desdchide acționariatul. Și a spus cineva că vrea să vină alături de mine. Era vorba de Cicâldău. Apăruse în presă că îl vrem pe Cicâldău, dar că sunt probleme cu salariile. Nu acum, acum trei ani de zile. Am zis că dacă un om ar fi dispus să vină să plătească salariul lui Cicâldău, înseamnă că sunt și alții. Și am făcut un proiect ca să atrag mai mulți acționari și mi-a ieșit”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK EXCLUSIV.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru voia să bage bani la Craiova de la vârsta de 18 ani

Mihai Rotaru (53 de ani) investește la U Craiova din anul 2013, dar a făcut o dezvăluire uluitoare. Omul de afaceri visa să bage bani la Craiova încă de când era doar un adolescent și a avut o adevărată profeție. „(n.r. – De unde dorința de a intra în fotbal?) Așa m-am născut. Prietenul meu cel mai bun poate să confirme. Acum e plecat în Spania. Aveam 18 ani și îi spuneam ‘Eu dacă o să am 20.000.000 de dolari, 10 milioane le voi băga la U Craiova’. E real. Din păcate sau din fericire am făcut mai mult de 20.000.000 de dolari și a trebuit să bag mai mult.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare pedeapsă pe care mama mi-o putea da când eram mic era să nu mă lase să mă uit la fotbal. Așa m-am născut cu această afinitate pentru fotbal. Dacă îmi dădeai mingea în brațe, mă întorceam acasă doar când se spărgea mingea”, a adăugat acționarul campioanei României.

ADVERTISEMENT

Cred că primul titlu pe care trebuia să îl avem este cel din 2020. Dacă îl aveam și pe acela. Dacă mai aveam o cupă și încă o calificare în cupele europene. Atunci pot spune că eram mulțumit. Fericit, nu. Fericit ești când faci performanță pe termen lung. Ajungi la standarde mari, Champions League, grupe ș.a.m.d. Am momente de fericire, dar nu am o stare de beatitudine a la longue”– Mihai Rotaru