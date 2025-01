Mihai Rotaru, dezvăluiri-șoc de la negocierile cu Mirel Rădoi: „A fost prezentat oficial, dar nu semnase contractul”

pentru a fi . Finanțatorul oltenilor a devoalat culisele revenirii fostului selecționer al României în Bănie.

Mirel Rădoi, încredere oarbă față de Mihai Rotaru înaintea semnării contractului cu Universitatea Craiova

Rotaru a dezvăluit că Rădoi nu semnase contractul cu Craiova, cu câteva ore în urmă, când a fost anunțat oficial de olteni. Antrenorul a preferat să câștige timp pentru a pregăti primul antrenament de la revenirea pe ”Ion Oblemenco”.

Potrivit spuselor lui Mihai Rotaru, Mirel Rădoi a semnat cu Universitatea Craiova abia înaintea declarației sale de la televizor, în care a furnizat toate detaliile acordului. Patronul ”leilor” a susținut, de asemenea, că Rădoi a fost dispus să își pună iscălitura fără ca măcar să citească actele!

”Nu a fost nicio discuție cu Mirel Rădoi înainte, dar a fost prima opțiune în momentul în care am strâns mâna cu Costel. I-am sunat să pregătească actele. A fost prima dată când l-am sunat pe Mirel Rădoi, nu mi-a răspuns, ulterior am aflat că tocmai ce aterizase din Arabia Saudită.

M-a sunat înapoi peste o oră. L-am întrebat dacă are chef de muncă. Mi-a spus: ‘Am’. I-am spus: ‘Ok, hai la treabă’. M-am întâlnit cu Mirel Rădoi la nouă seara. A fost prima întâlnire. Lucrurile au fost simple, am repetat ce a fost, ce a fost rău în mandatul trecut. El, desigur, este un perfecționist și încearcă în permanență să se autodepășească.

Mihai Rotaru: ”Noi am anunțat semnarea lui Mirel și el nu semnase contractul”

Lucrurile au fost simple. Cu Mirel, a fost totul extrem de simplu. Vă dau și un secret, noi am anunțat semnarea lui Mirel și el nu semnase contractul. Mi-a zis că nu avem timp că trebuie să pregătească primul antrenament. Apropo, acum a semnat.

Mi-a zis că semnează ca primarul, pentru că are încredere în ce este aici și mergem mai departe. A făcut primul antrenament fără să fi semnat contractul, a fost prezentat oficial fără să fi semnat contractul, cu acordul lui, bineînțeles. Nicio secundă nu am discutat despre sume la el, la staff. Am spus doar atât, am făcut copy-paste. A zis da, nu l-a interesat.

Concluzia lui Rotaru: ”Asta înseamnă că și-a dorit să continue munca aici”

Cred că Reghe a fost un alt antrenor pe care l-am adus a doua oară. L-am ales pe Rădoi, a fost tot timpul prima opțiune. L-am sunat și înainte să semneze Costel Gâlcă, dar atunci tocmai ce Rădoi reziliase cu Al-Jazira.

Mi-a zis că are nevoie de o pauză. A fost la un podcast în care a zis că regretă cel mai mult plecarea de la Universitatea Craiova. Asta înseamnă că și-a dorit să continue munca aici. Am avut o singură opțiune. Am fost all-in”, a declarat Mihai Rotaru, la .