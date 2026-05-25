Mihai Rotaru, discurs necruțător despre Gigi Becali: „Când intră în direct patronul FCSB, închid televizorul! S-a ajuns la «becalizarea României»”

Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a vorbit fără ocolișuri despre rivalul Gigi Becali într-un interviu eveniment la FANATIK EXCLUSIV. Cum l-a descris pe patronul de la FCSB și care este, de fapt, relația dintre cei doi.     
Mihai Dragomir
25.05.2026 | 09:00
Mihai Rotaru, fără ocolișuri când a vorbit despre Gigi Becali.
Mihai Rotaru a vorbit deschis și a mărturisit în direct la FANATIK EXCLUSIV ce părere are despre Gigi Becali. Acționarul majoritar al Universității Craiova, noua campioană a României, a explicat ce relație există, de fapt, între cei doi, dar și care este motivul pentru care atunci când îl aude la TV pe patronul rivalei FCSB schimbă canalul sau chiar închide televizorul.

 Mihai Rotaru, discurs fără menajamente la adresa lui Gigi Becali

Ce ar fi fotbalul fără rivalități? Sportul rege a avut mereu în România personalități distincte, care s-au contrat fie prin rezultatele de pe teren, fie prin declarații acide în presă. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a vorbit în direct despre relația cu Gigi Becali, omologul său de la FCSB. Oficialul oltenilor a spus că obișnuia să discute telefonic cu latifundiarul din Pipera de cel puțin 3-4 ori pe an, însă acum totul s-a rupt. El a mai spus și de ce preferă să schimbe canalul sau să închidă televizorul ori de câte ori acesta este intervievat în direct.

„Nu există nicio relație între mine și Gigi Becali. Dacă până acum 2-3 ani mai discutam la telefon de 3-4 ori pe an, acum nu mai vorbesc cu el, nu mă interesează. Iar eu cu Gigi m-am văzut o singură dată în viața mea. Gino Iorgulescu a invitat câțiva patroni de club, pe Varga, pe mine, pe Gigi și pe Iftime. Și am avut o discuție. A fost singura dată când am stat față în față cu Gigi.

Nu am nicio părere despre el. Hai să trecem mai departe, nu vreau să mai vorbim despre acest subiect. Eu consider că avem o becalizare a presei și a societății românești. Asta nu înseamnă ceva rău despre Gigi. El își atinge scopul. «Eu așa vreau să fac, voi să fiți slujitorii mei, eu să vorbesc, eu dau lumina». Mi se pare că lumea, din punct de vedere al presei, nu mai poate evolua decât dacă îl are pe Gigi. Și mi se pare deplasat.

Eu nu am vrut să mă asociez cu așa ceva. Nu am vrut să stau la TV toată ziua. Nu m-a interesat. Mi se pare că oamenii nu mai știu să își facă meseria și sunt atât de comozi încât singurul efort pe care îl fac e să îl sune pe Gigi. Becalizarea societății românești nu înseamnă că Gigi greșește cu ceva. El își face nebunia. Cei care îl acceptă greșesc. Eu închid televizorul dacă apare Gigi. Dau pe alt program!”, a spus Mihai Rotaru în direct la FANATIK EXCLUSIV.

 Ce spunea Gigi Becali despre Mihai Rotaru în acest sezon

În toamna anului trecut, Mihai Rotaru declarase public că eliminarea lui Murgia din meciul U Cluj – FCSB 0-2 a fost dictată prea ușor, în viziunea sa. Cuvintele sale au ajuns rapid la urechile lui Gigi Becali, care nu a ezitat să îi dea o replică acidă. „E și el mic, zice și el. Apără unde ai dreptate, nu veni să spui niște lucruri despre echipa adversă. Apăr-o pe a ta, ce ai cu altă echipă?

Dacă e să o luăm așa, dacă vrei facem o analiză, ia-o și pe a lui, ia-o și pe a mea, ia și meciurile directe și să vedem ce se întâmplă. Să vedem care e avantajată, care e dezavantajată. Rotarule, Rotarule, când ți-o veni rândul să vezi tu …”, spunea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, DIALOG FABULOS cu Mihai Rotaru

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
