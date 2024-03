Mihai Rotaru, după FC U Craiova – Universitatea Craiova 1-2: ”Visăm, dar dimineața ne trezim. Nu ne gândim la titlu”

. La startul play-off-ului, elevii lui Petev au 25 de puncte, fiind la 7 puncte de liderul FCSB.

Mihai Rotaru, după FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova 1-2: ”Am mizat pe modul în care am fost montați”

Mihai Rotaru a comentat partida dintre FC U Craiova și , în direct la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a dezvăluit că la pauza meciului s-a gândit că echipa sa o să întoarcă rezultatul și se va impune cu 3-1, scor care nu s-a regăsit pe tabelă la final.

”Am făcut o repriză a doua foarte foarte bună pentru noi. Am arătat atitudine și pentru mine asta este cel mai important. Este un meci de care pe care. Întotdeauna vor fi astfel de meciuri când jucăm în Bănie.

Vreau să felicit și jucătorii echipei gazdă, de data asta. A fost un meci bun și mă bucur că s-a terminat cu acest scor. Trist în prima repriză, jocul nu ne ieșea, apoi Petev a făcut câteva schimbări.

Am pus ulterior stăpânire pe joc. Îmi pare rău că a ieșit Screciu. Ar fi o pierdere pentru noi și pentru echipa națională. La pauză am zis că le dăm 3 – 1 și o să marcăm în minutele 65, 70 și 90. Nu mi-a ieșit, din păcate.

Am mizat pe modul în care am fost montați. Au intrat în teren să dea totul timp de 90 de minute, de 120 de minute dacă e nevoie. Ăsta era filmul meu, și până la urmă așa a fost. Băieții chiar au arătat că sunt montați. Uitați-vă la Mitriță câte spinturi bagă, la Ivan, la Baiaram.

Toți jucătorii au fost foarte implicați. Știam că sunt foarte montați. Știam că nu se ia în calcul decât victoria într-un astfel de meci”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru: ”La Mitriță, realizările vin de la sine. Este importantă atitudinea”

După meciul foarte bun făcut de Alexandru Mitriță, patronul Universității Craiova a lăudat evoluția jucătorului și crede că nivelul acestui va crește în play-off.

”Trebuie să observăm atitudinea lui Mitriță. De cât efort depune pe teren, pentru că la el realizările vin de la sine. Este important să arate atitudine și determinare.

Nivelul lui va crește. Este un jucător cu adevărat fabulos, golul și el fabulos. Atitudinea este marele câștig a lui Alexandru Mitriță. Are o atitudine de lider, care poate trage echipa după el.

Este fabulos, a dat un lob cu piciorul slab, piciorul stâng”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Mai crede Universitatea Craiova în câștigarea campionatului?

Mihai Rotaru consideră că Universitatea Craiova nu mai este implicată în lupta pentru titlu și echipa din Bănie își propune câștigarea Cupei în acest sezon.

”Toată strategia noastră este făcută pentru podiumul ligii întâi și pentru Cupa României. Este foarte foarte greu să ne gândim la campionat. Dar ambiția noastră este să terminăm pe podium.

Visele nu poate să ni le ia nimeni. Visăm și e foarte bine, dar dimineața ne trezim. Ne gândim să trecem peste CFR în etapa următoare, nu ne gândim la titlu.

Dacă noi câștigăm în Gruia, trecem peste ei. Dacă legăm o victorie și cu Rapid, trecem pe locul doi”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul Universității Craiova: ”Este și victoria lui Petev. A fost inspirat”

Mihai Rotaru consideră că antrenorul Ivaylo Petev a fost inspirat în partida FC U Craiova – Universitatea Craiova 1-2. Acesta a declarat și că jucătorii din Bănie nu au avut prime speciale pentru derby-ul cu rivala din oraș.

”Aș fi digerat și o înfrângere, mai greu, dar o digeram. Este și victoria lui Petev. A fost inspirat. A făcut schimbările portrivite. Este victoria tuturor. Baiaram va redeveni ușor ușor jucătorul pe care îl știm și de care avem nevoie. Petev a avut un merit foarte mare.

Stadionul nu a fost plin, dar noi ne-am făcut treaba. Am umplut peluza. Am avut bilete doar în peluza nord. Este o victorie care ne bucură, pentru suporteri.

Jucăm cu CFR la ei acasă, este un meci greu. CFR nu moare, CFR are 10 vieți. Noi cu o victorie urcăm pe podium, cu două victorii urcăm pe locul doi.

Băieții nu au avut o primă specială. Nu cred că aveau nevoie. Ei sunt datori în momentul acesta. Locul pe care îl ocupăm nu este conform cu pretențiile noastre. Dacă nu am fi irosit puncte, am fi fost la maxim 3-4 puncte de FCSB. Am avut puncte în buzunar”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.