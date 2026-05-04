Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să aibă pulsul 200. Video

Universitatea Craiova a luat o opțiune serioasă la câștigarea campionatului după ce a trecut de Dinamo, cu scorul de 2-1. Oltenii au înscris golul victoriei în prelungiri, prin Steven Nsimba, iar Mihai Rotaru a avut o explozie de fericire în momentul reușitei francezului.

Mihai Rotaru, bucurie la cote maxime în Universitatea Craiova – Dinamo

Mihai Rotaru a fost pe „Ion Oblemenco” la derby-ul dintre Universitatea Craiova, echipa pe care o patronează, și Dinamo București. Meciul a fost extrem de tensionat, iar deznodământul părea să aducă un egal între cele două echipe din play-off-ul SuperLigii României.

Totuși, liderul campionatului a reușit să dea lovitura în minutele de prelungire prin Steven Nsimba și să câștige meciul, iar Mihai Rotaru a explodat de bucurie. Cu câteva momente înainte de gol, patronul oltenilor putea fi observat încărcat de emoții, însă a refulat imediat ce șutul francezului a zguduit plasa adversă.

Greșeală mare la golul lui Steven Nsimba. Ce s-a întâmplat înaintea reușitei ce i-a adus Craiovei cele 3 puncte

Steven Nsimba s-a aflat în poziție regulamentară în momentul pasei premergătoare golului, însă problema vine cu mai multe secunde înainte de acest moment. Pe faza construcției, francezul a venit dintr-o poziție în afara jocului și a recuperat o minge. Oltenii și-au continuat jocul, fără să piardă posesia, și au înscris, însă faza nu a mai fost întoarsă, iar golul a fost validat. Kyros Vassaras a reacționat după această greșeală și

la finalul acestei partide, iar Andrei Nicolescu a declarat că cineva de la FRF sau CCA nu își dorește ca Dinamo să fie în fruntea campionatului: „Mi se pare incredibil că se întâmplă lucrurile astea, mai ales la câteva zile după ce am vorbit despre acest subiect. E clar că cineva ‘iubește’ Dinamo. Asta este, nu doar Dinamo va fi în situația asta. Cluburile sunt cele care pot schimba lucrurile. Probabil vom face o sesizare. Vom solicita, dar nu contează, pentru că e doar o amăgire, nu aduce un rezultat real. Este vorba despre mesajul pe care l-a primit Dinamo în acest meci și mesajul pe care îl vor primi toate cluburile”, a răbufnit Andrei Nicolescu la finalul partidei, conform .