Mihai Rotaru exultă după victoriile cu CFR Cluj și FCSB: ”E o stare euforică!”

Finanțatorul echipei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, exultă dupa victoriile cu CFR Cluj și FCSB, dar în același timp îi avertizează pe jucători să fie atenți la meciul cu Academica Clinceni.

Oltenii au revenit în lupta la titlu după succesul în fața ”roș-albaștrilor”, scor 2-0, venit la câteva zile după ce au îngenunchat și campioana en-titre, chiar în Gruia.

Alexandru Cicâldău și Dan Nistor au fost eroii Universității Craiova, golurile celor doi au adus victoria alb-albaștrilor. La vestiar fotbaliștii lui Marinos Ouzounidis s-a descătușat, Nistor fiind cel care a dat tonul petrecerii.

Victoriile cu CFR Cluj și FCSB îl fac să viseze pe Mihai Rotaru

”Trebuie să fim în continuare cumpătați, este important ce se întâmplă cu Clinceni. Trebuie să ne uităm la locul doi, de campionat vorbim mai târziu. Trebuie să câștigăm la Clinceni pentru a ne deschide noi oportunități”, a declarat patronul Universității Craiova la Pro X.

”Îmi e greu să fac o analiză a meciului la cald, pentru că eu trăiesc ca suporter. E greu de spus dacă am sperat sau m-am așteptat să câștigăm aceste două meciuri, dar e frumos. Când te trezești dimineața ai o stare euforică”, a mai spus Mihai Rotaru referitor la victoriile din partidele cu CFR Cluj și FCSB.

”Am spus și după meciul din sezonul regulat că noi am dominat primele 60 de minute, dar de acolo până la final nu am mai existat. Lor le-a intrat golul pe colțul scurt, noi am ratat, ei au făcut 2-0 și de acolo totul s-a rupt”, a continuat omul de afaceri.

Rotaru abia așteaptă derby-urile cu FC U Craiova

Rotaru consideră că arbitrul Istvan Kovacs a condus bine derby-ul de pe Ion Oblemenco: ”Este important ca un arbitru să păstreze aceeași măsură. Noi am avut prima fază litigiaosă, apoi FCSB, dar le-a judecat pe ambele în același fel. Nu a dat penalty la Cicâldău și nici la Niță”.

”Nu ne uităm la lupta la titlu, ne uităm la meciul cu Clinceni, dar vom urmări cu interes partida CFR – FCSB. Nu vreau să comentez declarațiile altor oficiali. Glumind am spus că în play-off avem trei echipe roșii, două verzi și una alb-albastră.

Ar fi păcat să retrogradeze Dinamo, dar nu ne vom ruga să se salveze. Foarte interesant dacă va promova FC U Craiova, meciurile direct vor face un rating mare. Este o echipă care vine cu investiție foarte mare și va fi o mare pasiune în oraș. Îi așteptăm în Liga 1, pentru că sunt cea mai bună echipă din Liga 2”, a încheiat Rotaru.

