Mihai Rotaru face lumină în cazul procesului cu Adrian Mititelu pentru sigla Universității Craiova: „O gogomănie! Nu e vorba de stema noastră!”

Universitatea Craiova a încheiat pe locul 3 în Superliga României, iar oltenii vor juca în sezonul următor în preliminariile UEFA Conference League. Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, a vorbit despre obiectivele viitoare, dar și despre procesele legate de marca Universității Craiova.

Adrian Mititelu se judecă cu Mihai Rotaru

Formația lui Mihai Rotaru evoluează de ani buni în Superliga, la cel mai înalt nivel. În schimb, echipa lui Adrian Mititelu activează în liga secundă, însă a obținut recent o victorie importantă în instanță.

ADVERTISEMENT

Patronul clubului din Superliga a oferit clarificări în acest caz, explicând că litigiul nu vizează sigla oficială a clubului din prima ligă, ci imitațiile acesteia.

„Nu este vorba de stema noastră. Asta vreau să se înțeleagă clar”

„Nu e nicio decizie referitoare la sigla oficială. Asta e o gogomănie. Sigla Universității Craiova, cea cu leul, este în patrimoniul nostru din 2017.

ADVERTISEMENT

Nu există nicio acțiune împotriva acestei sigle. După cum știți foarte bine, FC U are o siglă care copiază aproape identic sigla noastră. Noi am încercat să anulăm această pseudostemă.

Am făcut acțiune în instanță și am câștigat, în baza unei decizii a Curții de Înalta Casație și Justiție. Am câștigat! Nici măcar stemele stilizate nu mai pot fi folosite. Erau vreo 20 de astfel de variante – le-am anulat pe toate.

ADVERTISEMENT

Apoi, Curtea de Apel a decis să se rejudece cazul. Însă nu este vorba de stema noastră – asta vreau să se înțeleagă clar. Este vorba de stemele stilizate. Noi, având această stemă înregistrată, am făcut o constatare. Repet: stema noastră nu face obiectul acestui dosar”, a explicat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT