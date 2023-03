Mihai Rotaru, fascinat de golul lui Jovan Markovic în FCSB – Universitatea Craiova: “Fa-bu-los! Gol de autor, nu este o întâmplare”. Video Exclusiv

Jovan Markovic l-a cucerit definitiv pe Mihai Rotaru după ce S-a întâmplat pe Național Arena, în primul meci din play-off, încheiat la egalitate de FCSB și Universitatea Craiova, scor 1-1. Patronul oltenilor a vorbit în exclusivitate la

Mihai Rotaru jubilează după golul lui Jovan Markovic din FCSB – U Craiova 1-1: „De povestit și strănepoților!”

Pe Național Arena, Jovan Markovic a jucat meciul său cu numărul 28 în acest sezon de SuperLiga și a ajuns la cota 5 în ceea ce privește numărul golurilor marcate. Reușita contra FCSB-ului a fost aplaudată în picioare de patronul Universității Craiova.

„I-am avut în mână pe FCSB și chiar acum m-am uitat la a doua repriză. La prima repriză nu m-am uitat. Și impresia e falsă că ei au dominat. Au avut din minutul 52 și până când au dat golul, dar în rest nu au dominat repriza a doua, dar în rest noi am avut o primă repriză foarte, foarte bună. Poate cea mai bună repriză a noastră cu FCSB pe Național Arena din 2014 încoace.

Și am avut un gol fa-bu-los! Fabulos! Golul acela e gol de autor și ne bucură că nu e o întâmplare. A dat și va mai da astfel de goluri. Dacă era unul care dădea întâmplător un astfel de gol și era singular, treceam peste, dar a fost un gol fabulos la fel ca și celălalt înscris cu FCSB. Un gol de povestit și strănepoților”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Aseară am tras primul cartuș”

„Am pierdut două puncte. Noi am venit pe Național Arena să batem. Ne bucurăm că în prima repriză am dominat total. Nu știu dacă am avut vreun corner. Suntem bucuroși că suntem pe trendul ăsta, dar suntem supărați că am pierdut două puncte. Pentru că am vorbit înainte cu staff-ul înainte de play-off și am stabilit că avem trei cartușe cu care să nu ne atingem ținta.

Aseară am trasul unul. Am pierdut două puncte. Sper să nu se întâmple la fel și cu celelalte două cartușe. Avem un început foarte greu cu FCSB în deplasare, cu CFR acasă, Farul în deplasare, sper să luăm cât mai multe puncte și să vedem apoi ce obiectiv ne propunem anul acesta”, a adăugat patronul Universității Craiova.

Rotaru consideră că rezultatul de pe Național Arena nu este unul just și că cei de la FCSB ar trebui să fie mulțumiți cu punctul câștigat. După 1-1 cu FCSB, oltenii sunt pe locul 4 în SuperLiga, cu 28 de puncte, patru mai puține decât Farul și CFR Cluj și cu un meci mai mult disputat.

„Eu cred că ei se bucură totuși că au luat un punct, sunt mulțumiți, noi am rămas cu satisfacția că am făcut un meci bun spre foarte bun, dar cu marele regret că nu am luat trei puncte. Eram pe locul 3 și altfel priveam meciurile de azi.

Mi-a plăcut agresivitatea, atitudine, faptul că nu le-am dat spații. Cred că am tratat nu cu cele mai bune soluții anumite situații de gol. Nu ocazii, ci oportunități. Au fost câteva contraatacuri pe care dacă noi le gestionam bine la 1-0, puteam face 2-0 și închideam jocul și altfel ar fi arătat lucrurile”, a conchis Mihai Rotaru.

