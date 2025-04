Mihai Rotaru, Gigi Becali și Neluțu Varga, analizați de fostul lor jucător Giedrius Arlauskis: „E și patron, și șofer de autocar! Cireașa de pe tort”. Cine a fost cel mai nebun patron

Mihai Rotaru, Gigi Becali, Neluțu Varga și Costel Bucșaru au primit caracterizări , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Mihai Rotaru, atacat dur de către Giedrius Arlauskis: „Când e domnul acolo n-ai cu cine să te lupți”

Giedrius Arlauskis a ales o contracandidată surpriză pentru FCSB: „Eu aș vedea-o pe Craiova mai mult decât pe CFR în lupta la titlu. Rădoi e un antrenor foarte bun și un motivator foarte bun”.

că a plecat din Bănie din cauza patronului echipei: „Am trecut și prin Oltenia din păcate. Florin Gardoș a stat mai mult, dar eu n-am rezistat acolo. Am obosit și deja bătea pensia la ușă, venea poștașul: ‘Ți-am adus pensia, du-te, tatii! Lasă!’. Nu am mai avut stare și nervi să mă lupt”.

„Arla” susține că Rotaru e în tot și în toate la Universitatea Craiova: „Am încercat când am venit: ‘Mamă, facem!’. Dar acolo când e domnul Rotaru n-ai cu cine să te lupți. Băiatul le știe pe toate. E și patron și director sportiv, și șofer de autocar, și bucătar, ce vrei tu! Depinde cum prinde ziua. Deci eu orice am văzut și cum se iau decizii acolo…”.

Fostul internațional lituanian se teme că antrenorul „leilor” nu își poate impune punctul de vedere: „De-aia zic, deci dacă Rădoi are mână liberă el e în stare să se lupte pentru câștigarea campionatului. Dacă e lăsat. Eu nu cred în minuni. Lasă că Paștele o să treacă! Dar fotbalul mai durează câteva etape, corect?”.

Mihai Rotaru, luat la țintă de Arlauskis: „Aveam echipă foarte bună la Craiova, dar cu debandadă totală și dezorganizare în club”

Giedrius Arlaukis i-a găsit o poreclă și patronului FCSB, însă cel mai mult l-a marcat întâlnirea cu finanțatorul Universității Craiova: „Oamenii nu se schimbă, mai ales în fenomenul ăsta de fotbal. Eu în total am petrecut 9 ani în România. I-am avut pe cei mai buni patroni din campionat începând cu Bucșaru, după pe Gigione, dup-aia Neluțu Varga, pe tatii, dup-aia cireașa de pe tort, domnul Mihai Rotaru”.

Arlauskis a dezvăluit cum a luat decizia să plece de la Craiova: „Dacă aș putea să spun multe… Și așa spun prea multe. Aveam echipă foarte bună din punctul meu de vedere la Craiova, dar cu o debandadă totală și dezorganizare în club. Mi-am dat seama că pierd timpul aiurea și e momentul să plec. De-aia am tras și concluzia că minuni n-o să fie și am și plecat de-acolo”.

„Rotaru a fost cireașa de pe tort. Gâlcă nu a reușit din cauza lui. Cel mai nebun a fost Bucșaru”

Giedrius Arlauskis nu se teme că va intra în conflict cu patronul oltenilor: „De ce să mă sune Rotaru? Lasă să mă sune! Fiecare cuvânt pe care îl spun îi și răspund. Nu dau înapoi. Eu am lucrat cu toți acești 4 patroni și pot să am și eu un punct de vedere”.

Întâlnirea cu fostul patron al Unirii Urziceni l-a marcat însă cel mai mult: „Rotaru a fost cireașa de pe tort, dar cel mai nebun a fost Bucșaru! În toate sensurile. Era un nebun, wow!”.

Giedrius Arlauskis dă vina pe Mihai Rotaru și pentru eșecul lui Constantin Gâlcă: „Cel mai simpatic a fost Gigi Becali. Neluțu, om de treabă, foarte de treabă și cu Rotaru habar n-am. Cireașa de pe tort. Adică n-am înțeles nimic ce voia să facă și cum voia să facă. Din ce știu eu, că am fost în bucătărie acolo, Gâlcă nu a reușit din cauza cireșii de pe tort”.