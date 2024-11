Mihai Rotaru i-a decis soarta lui Costel Gâlcă după Universitatea Craiova – FCSB 1-1. „Clauza e în oglindă”. Ce perioadă de grație are antrenorul

Mihai Rotaru l-a liniștit pe Costel Gâlcă. Finanțatorul Universității Craiova a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că postul antrenorului nu este în pericol până la pauza competițională din iarnă.

Mihai Rotaru a detaliat ce a discutat cu Costel Gâlcă

Mihai Rotaru a lămurit marți, 5 noiembrie, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că nu a luat în calcul demiterea lui Costel Gâlcă după .

Omul de afaceri a infirmat total informațiile apărute în spațul public, cum că cele două părți pentru a ajunge la un numitor comun.

„Este foarte simplu. Când am vrut să închei contractul cu un antrenor, că a fost unilateral sau reziliere amiabilă, l-am chemat și i-am spus că din punctul meu de vedere lucrurile nu merg și să încheiem.

Când m-am întâlnit cu Costel i-am zis doar atât: ‘Costele, cum facem să ne fie mai bine?’. Nu s-a discutat nicio secundă de condițiile de reziliere, de clauze, de rezilieri. Mai ales că în presă se spune că s-a discutat vineri, eu vineri nu am discutat nici cu familia.

Am fost întrebat dacă să-și asume înseamnă demisia. Am zis că nu. Am fost întrebat în mod direct dacă vreau să-l dau afară și am zis nu. În acel moment a fost o interpretare din partea presei.

Am explicat cu trei zile înainte. Nu i-am spus niciodată cu cine să joace, i-am spus ca împreună cu staff-ul să abordeze în cele mai bune condiții meciul. Pentru că dacă iese prost nici nu mai contează meciul cu FCSB. O să fie o situație de animozități, tensiune.

Costel a zis că vrea să aibă jucătorii care vin după o perioadă în care nu au jucat. Să-și revină Anzos, Cicâldău, Screciu, și că va avea mai mulți jucători la antrenament. Despre asta este vorba”, a declarat Mihai Rotaru, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Costel Gâlcă se bucură de încredere până în iarnă

Întrebat de Horia Ivanovici dacă Gâlcă este în pericol să fie demis de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru a oferit un răspuns ferm. Omul de afaceri a clarificat că, în acest moment, postul tehnicianului nu va avea de suferit până la pauza competițională din iarnă.

„Azi nu este niciun pericol. Am repetat. Nu este niciun pericol astăzi. Din punctul de vedere al conducerii nu se pune problema (n.r. despre o despărțire până în iarnă).

Nu am stat să analizez contractul. Dacă voiam să mă duc pregătit să închei raporturile contractuale cu Costel o făceam. Dar nu s-a pus problema. Ce discutăm dacă nu s-a luat în considerare clauza?

Este o clauză în oglindă. Și pentru noi și pentru el. Cât trebuie să ne dea el noua, atât trebuie să îi dăm și noi lui. Pe mine m-a interesat să repar lucrurile. De asta am și ieșit public, să trag un semnal de alarmă. Poate a fost unul dintre elementele care a contat”, a mai spus Mihai Rotaru.