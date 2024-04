Victor Pițurcă a vorbit despre situația de la Universitatea Craiova după . În declarațiile sale, „Piți” a sugerat că patronul Mihai Rotaru are o relație specială cu jucătorii. Finanțatorul din Bănie a venit cu replica.

Mihai Rotaru îi răspunde lui Victor Pițurcă: „În afară de el, a mai spus cineva asta?”

Victor Pițurcă pentru a face performanță la Universitatea Craiova. „Piți”, fost antrenor în Bănie, a vrut să-l ajute pe fostul său angajator cu sfaturi care să-l ajute să producă rezultate.

Totodată, Victor Pițurcă a amintit de vechea problemă de la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru ar fi prieten cu anumiți jucători din lot. Omul de afaceri a venit cu răspunsul. „În afară de Pițurcă, a mai spus cineva că sunt prieten cu jucătorii?”

Antrenorul la mine trebuie să fie șef în vestiar. Politica pe care am adoptat-o eu începând cu Devis Mangia a fost ca antrenorul să fie managerul clubului în totalitate. Antrenorul are mână liberă.

Niciodată nu s-a pus problema ca noi să intervenim în ceea ce înseamnă activitatea vestiarului. Antrenorul secționează. Nimeni nu are voie să treacă gardul. Nimeni nu are voie să vorbească. Am căutat antrenori cu personalitate, care să își impună filosofia, care să-și impună stilul de lucru”, a declarat Mihai Rotaru, la .

Ce a declarat Victor Pițurcă despre Mihai Rotaru: „Așa câștigi campionate!”

Victor Pițurcă a pregătit-o pe Universitatea Craiova în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020. Fostul selecționer al României a stat cu ochii pe situația din Bănie și a ținut să-i ofere sfaturi lui Mihai Rotaru pentru a câștiga campionatul.

„De când am fost eu la echipă, se întâmplă același lucru: echipa rămâne la acest nivel, nu se poate ridica. Au schimbat jucători, antrenori, dar degeaba. Mihai Rotaru trebuie să-și facă un plan, să se gândească foarte bine ce antrenor aduce, iar acest antrenor trebuie lăsat 2-3 ani. Nu trebuie să caute rezultate imediat, nu este simplu.

Antrenorul trebuie să muncească, să-și facă un lot stabil, să joace câțiva ani, iar așa poate câștiga campionate. Un antrenor trebuie să stea 1 ani. Nu ai cum să faci treabă în 2-3 luni, aia înseamnă noroc! Noroc! Ca un antrenor să-și pună amprenta trebuie să muncească. Nu așa, vin, stau 2-3 luni și gata.

Văd declarații vizavi de bulgar (n.r. – Ivaylo Petev), că nu făcea, nu dregea. Păi mă, sunt de acord și cu cei care-l critică! Dar tu, patron, când angajezi un antrenor, analizezi, te gândești și mergi 1 an pe mâna antrenorului ăsta! Nu poți ca imediat, la câteva luni, să spui că nu-ți convine și să-l dai afară”, a spus Victor Pițurcă.

Mihai Rotaru, explicații după plecarea lui Ivaylo Petev: „Demiterea nu înseamnă lipsă de respect”

Ivaylo Petev a rezistat doar 20 de partide pe banca Universității Craiova. Antrenorul bulgar a fost demis de olteni după înfrângerea cu FCSB, scor 0-2, în etapa a 3-a din play-off-ul SuperLigii. Mihai Rotaru a anunțat că demiterea nu reprezintă o formă a lipsei de respect.

„Nu știu cum este în România, dar la Universitatea Craiova antrenorul este respectat. Nu cred că ați auzit la noi scandaluri când ne-am despărțit de antrenor. Mirel Rădoi, care este o personalitate puternică, a spus că regretul său este că a plecat de la Universitatea Craiova.

Știm ce personalitate are și spune asta, ar trebui să-ți dea de gândit. Eugen Neagoe, la fel. Demiterea nu este o măsură a lipsei de respect. Viața, activitatea este făcută din decizii. Acestea pot fi mai bune și proaste, dar trebuie să fie luate profesionist.

Nu e vorba de bani. La fotbal nu poți să faci ce vrei. E o mare nerușinare să faci așa ceva. Ai suporteri, înseamnă că ești sociopat. Nu ai ce căuta în societate. Asta este părerea mea.

Eu spun cum gândesc eu. Eu gândesc în fotbal pentru că tu ești cel care dă emoțiile celor din jur. Dacă tu iei o decizie, iar fundamentul este că sunt banii mei înseamnă că ai o problemă. Eu nu aș putea să fac așa ceva. Dacă am investit, am făcut-o conștient, e mai puțin important dacă regret”, a declarat Mihai Rotaru.