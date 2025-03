Mihai Rotaru îl laudă pe Mirel Rădoi după Rapid – Universitatea Craiova 1-2: „Asta am câștigat după venirea lui!”

Patronul oltenilor consideră că odată cu venirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a echipei, jucătorii sunt mult mai bine organizați, mult mai determinați și pregătiți să ducă lupta la titlu până la final.

Mihai Rotaru îl laudă pe Mirel Rădoi după Rapid – Universitatea Craiova

Mihai Rotaru îl laudă pe Mirel Rădoi după victoria : „Nu intru în analize tehnice, vreau să mă bucur de victoria cu Rapid și de atmosfera din seara astăzi.

Avem o săptămână sau două săptămâni grele. Noi ne dorim titlul, toată lumea dorește asta, stăm bine, suntem în grafic. E un campionat extrem de echilibrat, sperăm să fim la finalul etapei pe primul loc.

Mie îmi place că am câștigat mult prin determinare, prin organizare, Mirel e un om care pregătește atent și în detaliu meciurile, în asta am câștigat!”.

„Putem duce aceste meciuri!”

„Vom avea încă doi jucători valizi pentru următoarele meciuri. Putem duce aceste meciuri, mai sunt opt meciuri în play-off și mai avem și Cupa României. Nu am văzut autogolul lui Zajkov. Am avut un sentiment de frustrare și în prima repriză, pentru că am ratat mult, dar ne bucurăm pentru victorie, asta e cel mai important”, a , la TV .

„Am avut prieteni care au avut copii astăzi la meci. Colegii mei au făcut o treabă extraordinară. Am avut 4.000 de cereri, au fost copii supărați că nu au putut fi prezenți azi la meci.

Suntem încă în clasament foarte aproape de ceilalți, stai să vedem ce se întâmplă și după ziua de mâine și de luni. Să ne bucurăm de seara asta, să se bucure copiii de seara asta. Nu știu ce conflict a fost cu Șumudică la pauză, nu pot să vorbesc despre asta pentru că nu cunosc, am văzut doar reluările la televizor”, a mai spus patronul oltenilor.