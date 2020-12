Mihai Rotaru îl reconfirmă pe Corneliu Papură: „Rămâne până la finalul sezonului”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a declarat că își dorește ca Papură și staff-ul său să rămână cel puțin până la finalul acestui sezon din Liga 1 și a infirmat faptul că a negociat cu alți antrenori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Patronul oltenilor a declarat că Universitatea Craiova a avut gol valabil la șutul superb al lui Ovidiu Bic din finalul meciului și care putea duce echipa lui Papură la egalitate de puncte pe primul loc cu FCSB.

Mihai Rotaru a vorbit și despre viitorul lui Papură, politica de transferuri din pauză competițională și consideră că Universitatea Craiova poate fi pe primul loc la finalul sezonului, dacă staff-ul va gestiona bine această pauză competițională.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru vrea cu orice preț VAR în Liga 1: „Nu cred că e vreun patron care să nu își dorească VAR. A fost gol valabil”

„Nu cred că e vreun patron care să nu își dorească VAR. Nu putem avea arbitri fără de greșeală, care să vadă la milimetru. Altfel, am fi avut peste tot arbitrii români. Undeva lucrurile s-au blocat. O să vedem unde și o să facem și noi lobby. Toată lumea își doreste. Se pot găsi și surse de finanțare extra. Acele două-trei minute în care se face analiza VAR, se pot câștiga bani din publicitate. Cred că reprezinta cam 1% din bugetul Ligii.

Mi s-a părut că e gol. Urma barei, ar trebui să nu muște umbra. Dacă dăm înapoi un centimentru pe fiecare, ne dăm seama că e gol valabil. Nu acuzăm arbitrul. E greu de văzut. Nu știu dacă a văzut. Noi susținem că a fost gol valabil.

ADVERTISEMENT

Nu cred (n.r. că se va implementa VAR în sezonul viitor), îmi e greu să îmi dau cu părerea. Nu știu tehnic ce presupune, trebuie instruiți arbitrii. E inadmisibil că nu s-a făcut asta până acum. E clar că avem o problemă. În Arabia Saudită VAR-ul funcționează. M-am uitat azi la un meci.

Mihai Rotaru neagă faptul că a negociat cu alți antrenor: „Are dreptate Papură. Nu am vorbit cu nimeni!”

Are dreptate Papură. Nu am vorbit cu nimeni! Am negociat cu Walter Zenga, cu Sumudica, cu Edi Iordănescu. Eu nu am vorbit cu ei. Nu ne-a trecut prin cap. Nici cu Dan Petrescu nu am vorbit. E o problema internă. Ne dorim să aducem oameni în cadrul echipei tehnice. Sunt lucruri interne. Vrem să îmbunătățim anumite zone din departamentul tehnic, nici vorbă să îl schimb pe Papură.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Da, dorința noastră e să rămânem cu același staff tehnic până la finalul sezonului. Am mai spus-o o dată și și-a dat demisia după o săptămână. Staff-ul administrativ va face totul ca această echipă să rămână. În fiecare săptămână apare un nou antrenor. Trebuie să facem revista presei? Am o relație bună cu ei și cu Reghecampf, dar nimic mai mult. Erau meciurile naționalei și toată lumea spunea că merge la Craiova. Nu era corect să vorbesc! Eu sunt singurul care ia decizia.

Mihai Rotaru a anunțat oficial faptul că Octavian Benga, fostul antrenor principal al formației ASU Politehnica Timișoara, va face parte din staff-ul Universității Craiova, așa cum FANATIK anunța în exclusivitate: „Domnul Benga va face parte din staff-ul nostru începând cu 2 ianuarie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au fost probleme în acest sens. Sperăm să punem cu toții umărul să ajungem unde ne-am dorit. Să câștigăm campionatul, Am suferit. Dacă aveam aceaași abordare cu FCSB, azi eram pe primul loc. Și FCSB și CFR-ul știau că nu putem să jucăm mai mult de 60 de minute. Dacă avem probleme cu peluza vom încerca să ajungem la o mediere. Noi încercăm să schimbăm antrenorul doar dacă nu își face meseria, dacă nu e profesionist și nu își dă interesul.

Patronul Universității Craiova crede că echipa sa putea fi pe primul loc

Ne pare rău că am luat bătaie de la Clinceni și Chindia acasă. Puteam să fim la patru puncte de FCSB. Vrem titlul. Am vrut să îi dăm lui Mirel Rădoi pe mână toată academia și l-am ofertat înainte să meargă la U21. Îl respectăm și credem că va fi un mare antrenor. Vrem să fim Bilbao de Oltenia. Într-o zi va veni antrenor la Craiova. Nu putem să spunem că ar fi venit la Craiova. Nu era postul vacant. Papură era numit deja.

ADVERTISEMENT

Nu este adevărat că nu sunt mulțumit de preparatorul fizic. Cred în el, pentru că este un profesionist 100%. Nu suntem o echipă care să ne batem pe pressing sus. Ocaziile mari cu FCSB le-am avut noi. La 2-0 s-a încheiat tot! Trebuia să fie 6-0 pentru ei, dar la pauză putea fi 3-1 pentru noi! Vrem să construim pe cele 60 de minute în care am jucat de la egal la egal.

Sperăm ca Mamut să înceapă să inscrie. Are calitate, e 100%, dar are și ghinion. Ajută echipa foarte mult. Sper să se deblocheze și să înceapă să joace. Toată echipa funcționează la 60%. Ăsta este nivelul și situația noastră. Putem ușor-ușor să creștem. Poate să fie si neuro-motor, dar e clar că acesta e nivelul nostru acum. Bairam putea să înscrie de la 16 ani. Noi, dacă creștem avem șanse reale să luăm titlul. Începe returul și o luăm de la capăt. Noi trebuie să luptăm pentru fiecare punct și mergem înainte”, a declarat Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, într-o intervenție telefonică la Digi Sport Special.