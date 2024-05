Mihai Rotaru – Ilie Dumitrescu, culisele ultimei „ciocniri” din fotbalul românesc: „Mi s-a părut deplasat. Vorbim acum pe porecle?”. Cine-i spune „Mike” șefului oltean

A fost iureș în direct la TV după . Mihai Rotaru a făcut mai multe declarații controversate și

De ce s-au certat la TV Mihai Rotaru și Ilie Dumitrescu. Patronul Universității Craiova a făcut lumină

Totul a pornit de la modul de adresare al fostului component al Generației de Aur. Patronul oltenilor a luat foc în momentul în care Ilie Dumitrescu i s-a adresat cu „Mike”. La rândul său, Rotaru l-a numit „Iliuță” pe fostul mare fotbalist.

„Eu nu mă cunosc personal cu domnia sa. Toată lumea știe cine este Ilie Dumitrescu. Dar nediscutând vreodată cu domnia sa mi s-a părut deplasat să ne adresăm pe porecla. Și am spus că nu sunt de acord.

Eu nu am discutat niciodată cu domnia sa, nici la telefon, nu am vorbit față în față vreodată. Nu am făcut vreun schimb de mesaje. Și el a început cu Mike. Și atunci i-am atras atenția. Totuși ar trebui să existe un minim de respect la nivelul acesta.

Tocmai ca să se vadă în contraparte cum ar suna când spun Iliuță. Dar eu am făcut-o cu ghilimele. Am vrut doar să atrag atenția asupra unui moment… Cum ar fi să vorbesc eu acum cu dumneavoastră Băi, Horică, ce mai faci?

Nu cred că merge. Nu ne-am văzut, nu ne-am cunoscut, nu am făcut schimb de mesaje, nu am discutat în viața mea cu domnia sa.

(n.r. – Gică Hagi cum vă spune?) Mihai. Cu Gică mă cunosc. Cu Gică m-am mai și certat, m-am mai și împăcat. Gică Craioveanu a venit cu asta (n.r. – porecla Mike). (n.r. – Gigi Becali cum vă spune) Mihai”, a dezvăluit Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Atacuri dure la adresa lui Ovidiu „Hoțegan”

Mihai Rotaru a fost vehement nu doar cu Ilie Dumitrescu. , pe care l-a acuzat că face jocurile lui CFR Cluj.

„Cred că în momentul în care discutăm… Hai să vedem meciul nostru de acum două etape cu FCSB. Penalty inexistent pentru Olaru. Cine era în camera VAR? Hațegan. Meciul următor, FCSB – CFR, Otele îi dă cu piciorul în cap unui jucător. Nu-l cheamă pe Colțescu în camera VAR. Cine era în camera VAR? Hațegan.

În seara asta avem un penalty inexistent pentru Farul. Cine este acolo? Hațegan. Ce are Hațegan cu noi? Problema lui e de la meciul de la Severin când l-a eliminat pe Bancu și lumea îl striga ‘Hoțegan’. Așa cred. Că e ceva voit. Atât timp cât Hațegan e în camera VAR, Universitatea va avea o problemă.

Ce se poate întâmpla după declarați asta a mea? Să ne retrogradeze. Cum au făcut cu Mititelu. Pe semne că da, l-au retrogradat în baza declarațiilor. Cred că a contat pentru modul cum a interacționat el cu arbitrii”, a tunat Rotaru, la emisiunea Fotbal Club de la .

