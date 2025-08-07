Mihai Rotaru, în extaz după U Craiova – Trnava 3-0: „Suntem pui de brâncoveni, de olteni și de palestinieni”

Așa cum era de așteptat, Mihai Rotaru a fost extrem de fericit după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0, prima manșă a turului trei preliminar din Conference League.

Mihai Rotaru, gluma serii după încă un gol marcat de Assad, în Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0: „Suntem pui de brâncoveni, de olteni și de palestinieni”

Finanțatorul clubului din Bănie a punctat în primul rând că a contat cel mai mult faptul că suporterii au fost prezenți în număr mare și au creat o atmosferă de senzație pe „Ion Oblemenco” la această partidă.

De asemenea, omul de afaceri a făcut și o glumă în contextul unui nou gol marcat de În plus, a fost întrebat și cum a gestionat acel moment tensionat generat de Mirel Rădoi după acea înfrângere din deplasare cu FK Sarajevo, din aceeași competiție. Omul de afaceri din Bănie a pus în scenă o parafrazare a unui vers din cântecul oltenesc al lui Tudor Gheorghe. „Suntem pui de brâncoveni, De panduri și de jieni”.

„Mai avem un hop, după aia discutăm de felicitări. Haideți să fim optimiști. Puțin îmi pasă de cum a fost jocul, îmi pasă de ce a fost în tribune, a fost ceva senzațional, bucurie în Bănie.

Suntem pui de brâncoveni, de olteni și de palestinieni, am auzit acum. Nu mă întrebați pe mine, nici nu știam cum arată la față, întrebați-i pe Costeșin, pe Rădoi. Foarte bine toti, pozitivi, au înțeles că au venit la un club care a fost mare, este mare, dar avem nevoie de rezultate în continuare.

Echipa a jucat, am avut în prima repriză trei ocazii imense, puteam să intrăm la pauză cu cel puțin 1-0. Păcat că nu ați fost aici, putem spune că pentru astfel de seri merită să investești în fotbal, a fost ceva incredibil. Ne dorim multe astfel de seri, pentru asta muncim.

Cum s-a rezolvat acea dispută cu Mirel Rădoi petrecută recent

(n.r. Despre acea ceartă cu Rădoi) Toată lumea a gestionat-o foarte bine, felicitări tuturor, inclusiv mie, ca să glumesc. (n.r. Dacă a avut o discuție față în față cu el) Sigur că da, dar a fost doar un pas trecător, a fost un pas înainte.

Am spus că ne mai dorim unul, doi jucători, colegii mei lucrează în acest sens. Vedem, avem un lot de 28, nu știm care este titularul și care intră pe parcurs. Sperăm să fim inspirați. Nu discutăm acum de posturi. O să vedem ce fac colegii mei. Asta ne dorim de 13 ani, să facem o echipă care să bucure oamenii, ăsta e rodul muncii.

Nu știu dacă ar fi în top 3, a fost și cu Sarajevo, au fost și în campionat, cu Rapid, cu FCSB. Merită, bucuria asta a oamenilor este incredibilă.

(n.r. Despre posibila plecare a lui Bancu) Nu am luat în calcul plecările. Nu suntem o echipă care vindem jucători, ca și scop. Luăm în considerare orice ofertă, tratăm cu respect. Nu discutăm despre așa ceva acum.

Niciun mesaj, nu mă ocup de mesaje la jucători în momentele acestea. Tot timpul ne dorim mai mult. Per total, 3-0 este un scor bun. Peste tot pe unde am fost au fost suporteri, sută la sută vor fi. Asta înseamnă ceva pentru jucători, pentru club.

(n.r. Despre posibilul duel cu Bașakșehir) Nu discutăm acum despre așa ceva, acum discutăm despre Hermannstadt”, a spus Mihai Rotaru după , în direct la