Mihai Rotaru, încântat de Mirel Rădoi după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1! Ce a scos în evidență finanțatorul și cum a comentat eliminarea antrenorului

Mihai Rotaru, încântat după victoria cu Rapid Viena! Finanțatorul Universității Craiova a lăudat munca lui Mirel Rădoi și a vorbit despre eliminarea antrenorului din meciul din Conference League.
Alex Bodnariu
07.11.2025 | 01:12
Mihai Rotaru incantat de Mirel Radoi dupa Rapid Viena Universitatea Craiova 01 Ce a scos in evidenta finantatorul si cum a comentat eliminarea antrenorului
Mihai Rotaru, încântat de Mirel Rădoi după Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1! Ce a scos în evidență finanțatorul și cum a comentat eliminarea antrenorului
Universitatea Craiova a obținut prima victorie din acest sezon în Conference League. Oltenii s-au impus cu 1-0 pe terenul celor de la Rapid Viena și au șanse reale la calificarea în primăvara europeană. La finalul celor 90 de minute, Mihai Rotaru a intrat în direct și a ținut să laude atitudinea echipei lui Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova, victorioasă pe terenul Rapidului din Viena

Oltenii au făcut un meci bun, spre foarte bun, în Austria. S-au impus cu 1-0 după golul înscris în prima parte de fundașul Romanchuk și au rezistat eroic până la finalul celor 90 de minute, deși gazdele au avut mai multe ocazii importante de a înscrie.

A fost prima victorie a Universității Craiova în faza principală a Conference League. Până acum, echipa lui Mirel Rădoi pierduse clar cu Rakow în deplasare și remizase cu Noah pe Ion Oblemenco. O nouă eventuală victorie i-ar putea trimite pe olteni în primăvara europeană.

Mihai Rotaru, prima reacție după Rapid Viena – U Craiova 0-1

Mihai Rotaru, așa cum era de așteptat, s-a declarat entuziasmat de victoria echipei sale în fața austriecilor de la Rapid Viena. Finanțatorul formației din Bănie a spus câteva cuvinte și despre eliminarea antrenorului Mirel Rădoi din prima repriză.

„Da, bineînțeles, sunt încrezător (n.r. că Universitatea Craiova va câștiga titlul în acest sezon). Echipa arată bine, arată forța din începutul campaniei de calificări. Sunt semne bune, suntem acolo. De asta suntem acolo, ca să gestionăm astfel de momente. Dacă nu ar trebui să gestionăm, nu am avea ce căuta.

Mirel știe să își adune băieții și să facă o treabă extraordinară. Cea mai mare încredere mi-a dat-o el. Am trăit intens, o victorie importantă. S-a văzut și în seara asta că arătăm bine. Chiar îmi pare rău, scorul ar fi putut fi mai mare dacă exploatam anumite situații. Dacă am căuta liniște, am merge în altă parte.

Ăsta este fotbalul. Cred că este imposibil să trăiești fără pasiune. Noi, dacă am fi jucat așa (n.r. precum Rapid Viena) în prima repriză la Craiova, ne-ar fi luat pe sus (n.r. suporterii). Cred că, ușor-ușor, vom începe să înscriem. La început dădeam 3-4 goluri, în special în Europa. Va reveni acea încredere și sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine.

(n.r. despre eliminarea lui Rădoi) Mi-e greu să comentez, nici nu știu ce poate un antrenor să facă în spațiul tehnic sau în afara spațiului tehnic. Nu pot să vă spun. Vor fi 30.000 de Mirel Rădoi în tribune (n.r. la meciul cu Mainz), plus 11 în teren”, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

