Mihai Rotaru încasează bani dacă Rapid prinde cupele europene în dauna Universității Craiova! Clauza incredibilă negociată cu Șucu. Exclusiv

Rapid și Universitatea Craiova se luptă pentru ultimul loc în Conference League. Giuleștenii trebuie să obțină maximum de puncte în ultimele două etape și să spere la o victorie a celor de la Dinamo în Bănie pentru a-și îndeplini acest obiectiv.

Mihai Rotaru încasează bani dacă Rapid prinde cupele europene în dauna Universității Craiova!

În iarnă, Universitatea Craiova l-a vândut pe Elvir Koljic la Rapid. Iar această tranzacție duce la situația în care patronul Mihai Rotaru va încasa bani dacă Rapid prinde cupele europene în dauna echipei sale.

Din informațiile FANATIK, 350.000 de euro, oltenii au stipulat o clauză conform căreia mai au de încasat încă 100.000 de euro în contul transferului dacă echipa prinde cupele europene.

Universitatea Craioa a mai încasat alți 50.000 de euro pentru această mutare în momentul în care Rapid a prins play-off-ul. În total, suma de transfer ar putea ajunge la 500.000 de euro dacă Rapid se califică în Conference League.

Dar sunt șanse minime ca acest scenariu să se întâmple. Giuleștenii trebuie să obțină maximum de puncte în ultimele două etape, iar Universitatea Craiova să piardă acasă cu Dinamo, echipă fără obiectiv.

Koljic, deturnat de Rapid din drumul spre FCSB: „Băi, Gigi, nu putem s-o lălăim”

Transferul lui Elvir Koljic la Rapid a fost o adevărată telenovelă. Atacantul s-a înțeles inițial cu FCSB și chiar făcea vizita medicală la campioana României. Dar, Rapid a intrat pe fir și l-a deturnat, așa cum a povestit Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA:

„A şi făcut vizita medicală. În jurul orei 12:00 am primit telefon de la Rapid. Dacă există posibilitatea de a-l transfera ei pe Elvir Koljic. L-am sunat pe Gigi fără să îi spun că am o altă ofertă: «Băi, Gigi, nu putem s-o lălăim, deja au trecut două zile! Dă-mi un termen limită».

M-a sunat la 16:30 şi mi-a spus că facem, dar abia mâine (n.r. vineri). Elvir era la RMN. În acel moment, am bătut palma cu Rapidul, undeva la peste 350.000 de euro”, a povestit Mihai Rotaru.

. Atacantul câştigă în Giuleşti un salariu de 18.000 de euro pe lună, cu 3000 de euro mai mult decât avea la Universitatea Craiova. Până acum a marcat două goluri pentru Rapid.