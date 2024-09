Mihai Rotaru, „înțepături” pentru Edi Iordănescu: „Cred că nu i-a plăcut fața lui Mitriță!”

Patronul Universității Craiova a glumit și a spus că fostului selecționer poate nu i-a plăcut fața jucătorului, motiv pentru care nu l-a convocat. Totodată, acesta a vorbit și despre transferul lui Alexandru Cicâldău, FANATIK.

Mihai Rotaru, „înțepături” pentru Edi Iordănescu

Mihai Rotaru a vorbit despre , convocare pe care o consideră naturală, făcând o comparație între Mircea Lucescu și Edi Iordănescu.

Patronul oltenilor l-a „înțepat” pe fostul selecționer, despre care a spus că probabil nu i-a plăcut fața jucătorului, motiv pentru care nu l-a convocat: „Mitriță e un jucător care ar fi trebuit să fie și la EURO.

Mitriță este un jucător care a fost pus la zid că e individualist, dar nu este așa. Poate să fie un motiv pentru Edi că nu i-a plăcut fața lui Mitriță, e ceva natural. Poate de-asta nu l-a chemat la niciun meci”.

„Echipa națională arată bine. Noi am câștigat cu Elveția, cu Ucraina, dar trebuie să recunoaștem că am avut noroc. Acum, în Kosovo, nu am mai avut noroc că am câștigat, am arătat diferit cu aceeași echipă națională”, a mai spus Mihai Rotaru, la TV .

„Cicâldău nu vine împrumut!”

Mihai Rotaru a vorbit și despre venirea lui , precizând că mijlocașul nu va veni sub formă de împrumut, ci va fi transferat definitiv:

„Cineva a aterizat, cu siguranță. Bănuiesc că da, nu i-am urmărit pe colegii mei de la social media. Nu am cont. Nu vreau să discut despre transferul final al lui Cicâldău, pentru că site-ul clubului anunță când lucrurile se închid.

Sunt chestii tehnice, procedurale. Lucruri care decurg conform calendarului pe care l-am stabilit. Suntem înțeleși cu toată lumea. După ce sunt toate actele gata, se urcă în TMS”.

„Se cere acordul clubului de la care pleacă, dă acordul, după care FRF cere federației din țara respectivă cartea verde. Iar acea federație o trimite. Există niște pași, care în acest moment nu s-au finalizat.

Nu va veni sub formă de împrumut, ci transfer definitiv. Chiar nu vreau să continue discuția, v-am dat toate detaliile pe care puteam să vi le dau”, a mai spus Mihai Rotaru.