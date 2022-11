Mihai Rotaru intervine în forță în scandalul de la Universitatea Craiova: „Vor fi amendați amândoi!” Video Exclusiv

Mihai Rotaru a intervenit telefonic în cadrul . Patronul Universității Craiova este deranjat de discuțiile purtate în spațiul public de către Mirel Rădoi și Sorin Cârțu și a anunțat că vrea să îi amendeze.

Mihai Rotaru îi amendează pe Mirel Rădoi și pe Sorin Cârțu

Omul cu banii de la Craiova a fost extrem de deranjat de . Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a dezvăluit motivele pentru care i-a exclus din lot pe Andrei Ivan, Jovan Markovici, Sergiu Hanca și Ionuț Vînă.

Lui Rotaru nu i-a convenit nici ceea ce a declarat Sorin Cârțu. pentru că nu l-a căutat să discute sancțiunile celor patru rebeli.

„Mai în glumă mai în serios, amândoi vor primi amendă. Domnul Rădoi pentru ca nu ai voie să speli în public lucurile murdare dintr-un club. Trebuie să te protejezi. Nu te ajută să faci asta. Doar dacă vrei să faci spectacol.

Iar domnul Cârțu, dacă are ceva cu domnul Rădoi trebuie să o facă face to face(n.r. – față în față), nu ne apucăm în spațiul public. Tot ce ține de bucataria internă a unui club trebuie să rămână acolo. Nu ai voie să te expui cu lucruri de acest gen.

Poți să vorbești despre ce s-a jucat, de ce s-a realizat, de ce nu s-a realizat. Eu am această filozofie. Nu am criticat public niciodată un antrenor, un jucător sau un conducător”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Poate am un agreement pentru un transfer”

Mihai Rotaru se teme că, din cauza acestor discuții, în iarnă ar putea rata transferul unui jucător. Cu toate acestea, boss-ul alb-albaștrilor a ținut să precizeze că scaunul antrenorului nu este în pericol.

„Nu discutăm de decizia luată, ci de expunerea în spațiul public. Poate am un agreement pentru un jucător pentru un transfer la iarnă. Poate totul e ok, avem discuții și acel jucător face parte din grupul celor patru. Și atunci avem o problemă, pentru că se expune situația sa în spațiul public.

Ivan anul trecut a fost cel mai bun jucător. A fost jucătorul care a tras echipa după el. Markovic e golgheterul campionatului trecut dacă scoatem din ecuație penalty-urile. E treaba noastră să îi pedepsim când greșesc, dar cu unități de măsură. Dacă Ivan a simulat cu Voluntari, nu îl poți scoate din lot după o lună și ceva.

Dar încă nu am avut o discuție cu Rădoi și Cârțu. Nu am fost încă anunțat. Eu am aflat de la televizor și nu glumesc. Antrenorul e stăpân pe vestiar, dar nu e stăpân pe ce face clubul în publicul. E ca și cum conducerea s-ar amesteca în vestiarul echipei. Cred că e normal ca antrenorul să îl sune pe Cârțu sau pe mine.

Nu faci totul public, o faci frumos, elegant. Rădoi nu și-a dinamitat poziția pentru că vor primi o amendă amândoi, pentru că e inaccetabil să-ți speli lucrurile în public. ”, a adăugat Rotaru.