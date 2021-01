Mihai Rotaru, ironic în scandalul carantinării FCSB: ”Dacă toată inteligența s-a adunat într-un loc, e greu”

Acționarul echipei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a fost ironic în scandalul carantinării echipei FCSB și le-a răspuns astfel lui Gigi Becali și Mihai Stoica.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate faptul că FCSB nu va intra în carantină la întoarcerea din Turcia, ceea ce s-a și confirmat, după ce echipa a intrat direct în cantonament.

DSP Bucureşti a explicat motivul pentru care roș-albaștrii nu au intrat în carantină la întoarcerea în ţară. Oana Niculescu, directorul instituţiei, a susţinut că membrii delegaţiei liderului din Liga 1 au prezentat dovada participării la o competiţiei sportivă.

FCSB, ironizată de Mihai Rotaru în scandalul carantinării

”Nu o să analizez situația FCSB. Noi aveam programat un cantonament în această iarnă, iar după ce Turcia a intrat în zona galbenă am anulat. Cei de la DSP nu au putut să ne dea o hârtie și am decis să anulăm totul. Noi nu am pierdut bani, pentru că mergem de mulți ani la acel resort și ne știu oamenii”, a declarat patronul Craiovei la Pro X.

”Problema că e că unii sunt deștepții fotbalului românesc, iar alții sunt lipsiți de inteligență. Dacă toată intelingența s-a adunat într-un loc, e greu să progresăm. Ne bucurăm că alte echipe au avut o colaborare fructoasă cu DSP-urile locale. Noi ne-am dezavantajat singuri că ne-am gândit că există șanse mari să fim carantinați”, a comentat ironic Mihai Rotaru faptul că FCSB a scăpat de carantină.

”Nu există localități galbene, ci doar în carantină, Sunt doar țări galbene. Și noi nu am jucat la Mogoșoaia, ci la Buftea, care nu este în carantină. Nici în viitor nu vom risca nimic, noi vom respecta legile. Și dacă ar fi să dăm timpul înapoi, nu am pleca pe vorbele cuiva”, i-a răspuns oficialul oltenilor și lui Mihai Stoica.

Corneliu Papură, antrenorul Craiovei până la vară

Mihai Rotaru nu se gândește la demiterea lui Corneliu Papură: ”Și noi am fost dezamăgiți, dar nu putem să tragem concluzii după primul meci. Staff-ul tehnic știe că suntem la 50-60% din capacitatea fizică și trebuie să creștem. Suntem încă acolo și în perioada următoare putem să reglăm unele lucruri.

Vrem să mai aducem trei jucători și vedem cât de repede putem să facem aceste transferuri. Referitor la banca tehnică, vrem să mergem până în vară în aceeași formulă, ba chiar să o întărim pe partea de condiție fizică. Mergem înainte cu același staff, asta e dorința noastră chiar dacă în acest moment conducerea clubului nu este pe aceeași lungime cu suporterii.

Nu s-a discutat cu un alt antrenor. Sunt prieten bun cu Mangia, Reghecampf, Șumudică, Pancu, Mutu, discut cu ei, dar nu am făcut nicio ofertă niciunui antrenor. Noi știm cum lucrează Papură, considerăm că are instrumentele necesare pentru a se bate la campionat și a-l câștiga.

Credeți că sunt nebun să pun un antrenor dacă nu am încredere în el? Echipa a arătat bine în prima perioadă cu Papură. Suntem echipa care a plătit cele mai mari sume de transferuri, credeți că ne-am crampona de 50.000-100.000 de euro pentru un antrenor care ne-ar aduce titlul?”

”Mirel Rădoi va fi într-o zi antrenorul Universității Craiova”

”Mașinuța de deszăpezire la meciul cu Sepsi a fost descoperită de domnul Cârțu la pauză, noi ceilalți am descoperit-o înainte. Nu a putut fi folosită pentru că zăpada era înghețată și nu se putea lua”, a spus Mihai Rotaru.

”Lazar este un jucător aflat sub contract și nu pot să discut despre el. Sperăm și există o probabilitate ca Elvir Koljic să joace la sfârșitul lui februarie. Suntem optimiști. Ofosu mai are să se pună la punct în relația cu Bancu, dar cred că putem crește în banda stângă”, a continuat patronul oltenilor.

”Mirel Rădoi nu cred că a luat niciodată în considerare să plece de la națională. Din respect pentru el am dezmințit, dar nu s-a pus problema să vină la noi, nu a existat nicio discuție. I-am făcut o propunere acum 4 ani, nu s-a concretizat, dar există o șansă bună ca la un moment dat să fie antrenorul Universității Craiova. În momentul acesta nu îl dorim, dar nu știm ce va fi peste un an, doi, trei”, a mai afirmat Rotaru.

”Suntem favoriți la titlu”

”Nu sunt nici prieten, nici împăcat, nici nimic cu domnul Becali. Nu ne-am văzut niciodată față în față. Nu am avut niciun apel pierdut de la el, nu a existat un astfel de telefon, poate a sunat în altă parte. Dacă m-ar fi sunat, aș fi răspuns”, a precizat acționarul din Bănie, referitor la faptul că Gigi Becali l-a sunat înaintea meciului pe care FCSB l-a jucat în sezonul trecut cu CFR Cluj.

”Vrem campionatul anul acesta, rămâne de văzut dacă suntem capabili. Deciziile managementului, adică ale mele, sunt contestate, dar noi facem tot efortul pentru a câștiga campionatul. Mi-e frică de noi. Noi dacă ne rezolvăm cele două probleme pe care le avem suntem favoriți la titlu. Ceilalți trebuie să se teamă de noi”, a încheiat Mihai Rotaru.