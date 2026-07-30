Sport

Mihai Rotaru l-a băgat în ședință de urgență pe Mario Felgueiras! Patronul Universității Craiova, distrus după eliminarea din Liga Campionilor

Mihai Rotaru l-a convocat la o ședință pe Mario Felgueiras, imediat după ce meciul Universitatea Craiova - Levski Sofia, 2-2, s-a terminat
Traian Terzian
30.07.2026 | 06:00
Mihai Rotaru la bagat in sedinta de urgenta pe Mario Felgueiras Patronul Universitatii Craiova distrus dupa eliminarea din Liga Campionilor
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Mihai Rotaru, ședință de urgență cu Mario Felgueiras, după ce Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor Foto: colaj Fanatik
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Visul lui Mihai Rotaru de a ajunge în grupa principală din UEFA Champions League s-a mai amânat cu un an. Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia, încă din turul 2 preliminar, iar patronul oltenilor nu și-a mascat nemulțumirea.

Mihai Rotaru, ședință cu Mario Mario Felgueiras, imediat după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2

Universitatea Craiova mai avea nevoie doar de un gol pentru a duce meciul cu Levski Sofia în prelungiri. Cu toate acestea, în ciuda atacurilor virulente, elevii lui Filipe Coelho nu au putut marca pentru 3-2. Așa că oltenii au fost eliminați încă din turul 2 preliminar, urmând să evolueze în turul 2 din Europa League.

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La finalul meciului, vizibil afectat, Mihai Rotaru l-a băgat în ședință de urgență pe Mario Felgueiras. potrivit GSP. Cei doi au discutat aprins mai bine de 5 minute, timp în care omul de afaceri nu a ezitat să-și arate nemulțumirea, conform aceleiași surse.

La scurt timp după ce a încasat reproșurile patronului, Mario Felgueiras a fost implicat într-un conflict cu Serginho, fotbalistul pentru care Levski Sofia i-a plătit Santei Clara 1 milion de euro. Cei doi portughezi s-au înjurat, îmbrâncit și au fost despărțiți cu greu de forțele de ordine, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Filipe Coelho, discurs halucinant după ce Universitatea Craiova a ratat calificarea în Liga Campionilor

Sunt șanse mari ca mâhnirea lui Mihai Rotaru să fie amplificată de discursul lui Filipe Coelho de la flash-interviu. Antrenorul oltenilor a mărturisit că nu înțelege de ce se face o dramă că echipa sa a ratat calificarea în Liga Campionilor. Mai mult, a ținut să precizeze că în ultimii 14 ani nu a izbutit vreun club din România să-și obțină biletul în cea mai importantă și prestigioasă competiție din Europa.

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„Știu că unii cred că e un dezastru. Nu e un dezastru, pentru că în ultimii 14 de ani nu s-a mers în Champions League. Sunt mândru de jucători, le-am zis asta. Trebuie să continuăm să muncim și să învățăm din aceste momente. Mai ales din erorile din defensivă.

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De ce trebuie să meargă Craiova în Champions League? Asta zic toți, că Craiova trebuie să meargă în Champions League. De ce v-ați așteptat să ne calificăm dacă în ultimii 14 ani nu a fost nimeni din România? De ce trebuie să meargă Craiova în Champions League?”, a spus Filipe Coelho, după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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