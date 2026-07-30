Mihai Rotaru l-a băgat în ședință de urgență pe Mario Felgueiras! Patronul Universității Craiova, distrus după eliminarea din Liga Campionilor

ADVERTISEMENT

Visul lui Mihai Rotaru de a ajunge în grupa principală din UEFA Champions League s-a mai amânat cu un an. Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia, încă din turul 2 preliminar, iar patronul oltenilor nu și-a mascat nemulțumirea.

Mihai Rotaru, ședință cu Mario Mario Felgueiras, imediat după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2

Universitatea Craiova mai avea nevoie doar de un gol pentru a duce meciul cu Levski Sofia în prelungiri. Cu toate acestea, în ciuda atacurilor virulente, elevii lui Filipe Coelho nu au putut marca pentru 3-2. Așa că oltenii au fost eliminați încă din turul 2 preliminar, urmând să evolueze în turul 2 din Europa League.

ADVERTISEMENT

La finalul meciului, vizibil afectat, Mihai Rotaru l-a băgat în ședință de urgență pe Mario Felgueiras. potrivit . Cei doi au discutat aprins mai bine de 5 minute, timp în care omul de afaceri nu a ezitat să-și arate nemulțumirea, conform aceleiași surse.

La scurt timp după ce a încasat reproșurile patronului, , fotbalistul pentru care Levski Sofia i-a plătit Santei Clara 1 milion de euro. Cei doi portughezi s-au înjurat, îmbrâncit și au fost despărțiți cu greu de forțele de ordine, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho, discurs halucinant după ce Universitatea Craiova a ratat calificarea în Liga Campionilor

Sunt șanse mari ca mâhnirea lui Mihai Rotaru să fie amplificată de . Antrenorul oltenilor a mărturisit că nu înțelege de ce se face o dramă că echipa sa a ratat calificarea în Liga Campionilor. Mai mult, a ținut să precizeze că în ultimii 14 ani nu a izbutit vreun club din România să-și obțină biletul în cea mai importantă și prestigioasă competiție din Europa.

ADVERTISEMENT

„Știu că unii cred că e un dezastru. Nu e un dezastru, pentru că în ultimii 14 de ani nu s-a mers în Champions League. Sunt mândru de jucători, le-am zis asta. Trebuie să continuăm să muncim și să învățăm din aceste momente. Mai ales din erorile din defensivă.

ADVERTISEMENT

De ce trebuie să meargă Craiova în Champions League? Asta zic toți, că Craiova trebuie să meargă în Champions League. De ce v-ați așteptat să ne calificăm dacă în ultimii 14 ani nu a fost nimeni din România? De ce trebuie să meargă Craiova în Champions League?”, a spus Filipe Coelho, după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2.