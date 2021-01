Mihai Rotaru l-a demis pe Corneliu Papură! Obiceiul care l-a dat de gol pe patronul U Craiova

Mihai Rotaru l-a demis pe Corneliu Papură din postura de antrenor principal al Universității Craiova. Conform unui obicei al patronului de la clubul din Bănie, tehnicianul este schimbat imediat după ce Rotaru revine în țară, deoarece acesta nu a luat niciodată o decizie de acest fel în momentul în care era plecat din țară.

Universitatea a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie, iar ultimele șase înfruntări directe au fost încheiate cu un rezultat de egalitate, așa cum „mister” Papură a devenit „Mister X”.

Rotaru ar vrea să-l aducă pe Laurențiu Reghecampf pe banca echipei, însă discuțiile sunt complicate, deoarece fostul antrenor al FCSB are o ofertă importantă din Qatar, conform lui Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF. Acum, Emil Săndoi este primul pe lista acționarului.

Suporterii Craiovei nu mai suportau să-l vadă pe Corneliu Papură pe banca echipei preferate. Pe lângă faptul că nu este foarte comunicativ și nu are declarații prea fericite, „Papi” nu a avut nici rezultate cu echipa. Cele șapte meciuri fără victorie i-au fost fatale tehnicianului de 47 de ani.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că patronul Mihai Rotaru a avut discuții cu jucătorii și a fost și prezent la partida U Craiova – FC Argeș, încheiată cu o remiză, astfel că a văzut pe viu că echipa nu funcționează cum trebuie. Conform unui obicei al său, Rotaru nu ia niciodată decizii radicale atunci când este Devis Mangia sau Papură, în primul mandat, iar în locul său a fost adus Victor Pițurcă.

În momentul demiterii lui Mangia, în aprilie 2019, Mihai Rotaru se afla într-o vacanță în Spania. Și-a întrerupt vacanța, a venit în gravă în România, iar discuțiile s-au purtat noaptea. Atunci, cei doi și-au spus toate nemulțumirile, iar rezilierea a fost de comun acord. Corneliu Papură a venit înlocuitor, fiind la primul „descălecat” în Bănie.

Emil Săndoi este primul pe lista de posibili antrenori pentru Universitatea Craiova

La fel ca și acum, Corneliu Papură a primit încrederea conducerii Universității, deșii fanii l-au contestat. A condus formația după plecarea lui Mangia, a făcut pregătirea de vară și a fost pe bancă la meciurile din începutul sezonului 2019-2020. Fostul fundaș a fost schimbat din funcție după eliminarea din Europa League, cea care încă îi mai dă coșmaruri lui Papură și mai amintește de ea din când în când.

După ce a pierdut cu 0-2 pe teren propriu, în fața lui AEK Atena, Craiova a dominat jocul în Grecia, însă rezultatul a fost unul care i-a nemulțumit pe olteni și i-a eliminat din cupele europene, 1-1. Mihai Rotaru a fost cu echipa la Atena, dar imediat după întoarcerea în țară, a început tratativele cu Pițurcă și a reușit să-l convingă să vină în postura de antrenor principal. Papură a fost retrogradat ca „secund”.

În acest an, Mihai Rotaru a fost plecat într-o vacanță în Maldive pentru a se recupera după problemele medicale cu coronavirusul. Întors cu forțe proaspete, patronul nu a mai fost dispus să-l mai țină pe „Papi” pe bancă, întrucât echipa nu arată deloc bine, iar rezultatele confirmă acest lucru. FANATIK a aflat că Mihai Rotaru îl are pe Emil Săndoi ca primă variantă de înlocuire pentru Papură. Fostul jucător de legendă al Universității Craiova se află sub contract cu Chindia Târgoviște, dar nu ar spune nu unei întoarceri pe banca echipei pe care a slujit-o și în calitate de jucător, dar și ca antrenor.

6 egaluri la rând are Universitatea Craiova în Liga 1

4 meciuri consecutive s-au încheiat cu același scor, 1-1